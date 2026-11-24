Сколько этажей в Лахта Центре: цифры и факты о небоскребе Петербурга

Когда высота встречается с северной эстетикой

Лахта Центр в Петербурге — это не просто рекордсмен по высоте, а выразительный архитектурный жест: 462 метра, 87 этажей, и при этом — никакой тяжеловесности.

Здание будто балансирует между инженерной смелостью и воздушной лёгкостью, а его облик меняется с каждым часом — в зависимости от света, облаков и даже ветра.

Расположенный на берегу Финского залива (ул. Высотная, д. 1), этот комплекс давно стал не только штаб‑квартирой, но и одной из самых притягательных точек города.

Силуэт, который хочется разглядывать

Главная архитектурная фишка башни — её плавная спираль: конструкция закручивается на 90 градусов от основания до макушки. Это вторая в мире спиралевидная высотка после Шанхайской башни, и в петербургском климате такой силуэт смотрится особенно выразительно.

Фасад собран из 16 505 холодногнутых стеклопакетов, причём большая часть (70%) — уникальной формы. За счёт этого поверхность играет оттенками: то становится серебристой, то уходит в холодный голубой, то отражает небо почти как зеркало.

Рядом — Многофункциональное здание (МФЗ), чей контур напоминает расколотый айсберг или изогнутый бумеранг, а крыша выполнена из мембранного материала, похожего на натянутые паруса.

Не только офисы: пространства, ради которых стоит приехать

Да, в башне базируется штаб‑квартира «Газпрома» и трудятся более 5000 человек, но сегодня Лахта Центр — это ещё и культурный и туристический маршрут. С 2025 года открыта самая высокая в Европе смотровая площадка — на 83‑м и 86‑м этажах (365 м).

Отсюда видно сразу несколько миров: свинцовую гладь Финского залива, исторический центр, дельту Невы и намывные территории Васильевского острова. На 75‑м и 76‑м уровнях разместился двухуровневый панорамный ресторан — самый высоко расположенный в Европе.

Ещё одна яркая деталь — планетарий в виде 19‑метрового парящего шара: внутри — зал на 100 мест, 10 лазерных 4К‑проекторов и цифровая библиотека из более чем 40 000 астрономических объектов.

Факты, которые добавляют масштаба

Лахта Центр — самый северный сверхвысокий небоскрёб планеты. При его возведении поставили мировой рекорд Гиннесса: бетон заливали непрерывно в течение 49 часов. Комплекс проектировали с упором на экологичность — он входит в число самых «зелёных» высоток такого класса.

А ещё башня умеет «говорить» светом: в праздники фасад подсвечивают по особым сценариям — от триколора до «зелёной ленты» в памятные даты. На Новый год здание превращается в самую высокую в мире зелёную ёлку — и этот эффект видно издалека.

Лахта Центр впечатляет не только цифрами, но и тем, как он взаимодействует с городом и погодой. Это место, где инженерный размах соседствует с тонкими деталями, и именно эти детали делают визит по‑настоящему запоминающимся.

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