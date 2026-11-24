Парикмахеры остались без работы: как закрасить седину дома — ни одного серебряного волоса

Есть несложная техника окрашивания, которую можно практиковать и в домашних условиях. Она предполагает отказ от сплошного плотного темного тона.

Его недостаток – в том, что уже через несколько дней отросшие корни сразу становятся видны.

Секрет – в зональной растушевке прикорневой зоны натуральным красителем с каплей микстона. В окрашивании используйте сухую кисть с коротким упругим ворсом, «вбивая» пигмент в первые пару см от кожи.

Если седина жесткая и стекловидная, состав с окислителем разводите в пропорции 1:1, не завышая оксид выше 6%. Нанесите смесь точечно на проблемные зоны: пробор, виски, краевая линия роста волос.

Время выдержки состоит из двух этапов. Первые 20 минут состав работает только на седых участках. Затем гребнем с редкими зубьями стяните краску по длине на 1,5 см, чтобы переход был плавным и без пятен.

Состав смывайте теплой водой и мягким шампунем без сульфата в составе. В дальнейшем каждые 10 дней используйте оттеночный бальзам холодных оттенков, чтобы результат продержался в разы дольше.