В Госдуме объяснили, чем грозит длительное использование одного телефонного номера

Почему старый номер становится мишенью

Номер, которым пользуются годами, постепенно обрастает связями — его привязывают к банкам, магазинам, соцсетям, а часть сервисов человек и вовсе забывает. Со временем такой телефон превращается в цифровой ключ: если он попадёт в чужие руки, риски сильно растут.

Почему долгий срок использования — это риск

Чем дольше номер в ходу, тем больше следов он оставляет: встречается в анкетах, объявлениях, интернет‑заказах, а иногда попадает в утечки данных. В итоге злоумышленник может знать не только сам номер, но и имя, старые адреса, любимые магазины или даже банк.

Этой информации хватает, чтобы сделать обман убедительным: звонок звучит «по делу», а сообщение будто пришло от знакомого сервиса.

«Чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите. Полезно периодически проверять, к каким сервисам он привязан, удалять его из ненужных аккаунтов и усиливать защиту самых важных — банков, почты, «Госуслуг» и социальных сетей», — заключил председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Что делать, чтобы не потерять контроль

проведите ревизию: отвяжите номер от сервисов, которыми давно не пользуетесь;

включите дополнительные способы восстановления доступа там, где это возможно;

никогда не передавайте коды подтверждения, которые приходят на телефон;

при смене номера обязательно обновите его в банках, почте, «Госуслугах» и соцсетях — иначе старый останется каналом для входа.

Регулярная «чистка» цифровых следов делает старый номер гораздо менее привлекательным для мошенников — и даёт вам больше спокойствия.

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