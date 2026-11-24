Актуальные маршруты с расписанием и деталями

Васильевский остров в конце осени раскрывается по‑особому: фасады становятся строже, дворы‑колодцы — загадочнее, а короткий световой день как будто создан для плотных экскурсионных программ.

Здесь переплетаются эпохи, городские легенды и современные пространства, поэтому прогулки редко выходят скучными.

Дворы и парадные: классика с тайнами

Экскурсия по секретным местам острова стартует ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30 от метро «Василеостровская», у памятника конке. Продолжительность — 1,5–2 часа, программа действует с 12 ноября 2026 по 2 февраля 2027 года. участников ждут парадные с витражами и метлахской плиткой, проходные дворы и легендарный «двор духов», где, по поверью, сбываются желания. Альтернатива — формат «Мистический Васильевский остров» в 11:00 и 14:00, с подъёмом на смотровую площадку Владимирского собора.

Квест‑прогулка: приключение в своём темпе

Квест «По тайным тропам Васильевского острова» начинается в кафе «ЭР10» на улице Репина, 10, и продлится до конца января 2027 года. Сеансы — ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, регистрация с 10:00 до 18:00.

Форматов два: полный маршрут на 7 км (4–6 часов) и сокращённый на 3 км (2,5–3 часа). Стоимость — около 2800–2995 рублей за команду из 1–6 человек, а до 30 ноября при предварительном заказе действует скидка 30%.

Музей‑аптека доктора Пеля

Обзорные экскурсии в старинную аптеку идут ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00, индивидуальные визиты возможны с 11:00 до 20:00 по записи. Взрослый билет на обзорную программу — 650 рублей, детский — 550, самостоятельный осмотр экспозиции — 500 рублей. В программе — алхимическая лаборатория, бомбоубежище времён блокады и знаменитая Башня грифонов.

Кунсткамера: график с нюансами

Старейший музей России открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, вход до 17:00; выходные — понедельник и последний вторник месяца. В декабре есть важные особенности: 4 декабря вход работает с 10:00 до 14:00, 6 декабря — День Кунсткамеры с бесплатным посещением, а 30–31 декабря и 1 января музей закрыт. Со 2 по 10 января 2027 года экспозиции вновь работают с 10:00 до 18:00.

Васильевский остров в предзимье хорош именно деталями: плитка под фонарями, витражи в сумерках, истории за глухими фасадами. С правильным расписанием прогулка превращается в маленькое приключение — и остаётся в памяти дольше любой открытки.

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