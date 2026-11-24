В Госдуме напомнили о налоговых льготах для пенсионеров
Пенсионеры в России могут заметно сэкономить на налогах — государство даёт ряд льгот, о которых не все знают. Эти послабления помогают снизить нагрузку на бюджет, но важно понимать, как они работают и что нужно сделать, чтобы их получить.
Недвижимость: освобождение от налога
По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, пенсионеры освобождены от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида: одной квартиры, одного дома и одного гаража либо машино‑места.
Если у пенсионера несколько объектов одного типа, льгота распространяется только на один из них — выбор остаётся за владельцем.
Земля и транспорт: нюансы начислений
Земельный налог платят лишь с площади, превышающей шесть соток: именно на «лишние» метры и начисляется платёж. Транспортные льготы не едины для всей страны — их устанавливают регионы, поэтому условия лучше уточнять на сайте местной администрации или в налоговой.
Важные моменты: НДФЛ и оформление
Пенсионные выплаты не облагаются НДФЛ, а вот зарплата работающих пенсионеров — облагается. Если льгота не применилась автоматически, достаточно подать заявление в налоговую — и переплату скорректируют.
Как не упустить выгоду: простые советы
- проверьте, какие объекты числятся за вами в личном кабинете ФНС — так проще выбрать, на какой из них оформить льготу;
- подайте заявление, если льгота не учтена автоматически — это можно сделать онлайн или в отделении;
- уточните региональные транспортные льготы — они могут заметно снизить расходы;
- следите за начислениями: иногда льгота действует, но в уведомлении её не отражают — тогда стоит обратиться за разъяснением.
Знание своих прав помогает не переплачивать и грамотно планировать расходы — а оформление льгот обычно занимает совсем немного времени.
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