В Госдуме напомнили о налоговых льготах для пенсионеров

Какие налоговые льготы доступны и на что обратить внимание, чтобы не переплачивать

Пенсионеры в России могут заметно сэкономить на налогах — государство даёт ряд льгот, о которых не все знают. Эти послабления помогают снизить нагрузку на бюджет, но важно понимать, как они работают и что нужно сделать, чтобы их получить.

Недвижимость: освобождение от налога

По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, пенсионеры освобождены от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида: одной квартиры, одного дома и одного гаража либо машино‑места.

Если у пенсионера несколько объектов одного типа, льгота распространяется только на один из них — выбор остаётся за владельцем.

Земля и транспорт: нюансы начислений

Земельный налог платят лишь с площади, превышающей шесть соток: именно на «лишние» метры и начисляется платёж. Транспортные льготы не едины для всей страны — их устанавливают регионы, поэтому условия лучше уточнять на сайте местной администрации или в налоговой.

Важные моменты: НДФЛ и оформление

Пенсионные выплаты не облагаются НДФЛ, а вот зарплата работающих пенсионеров — облагается. Если льгота не применилась автоматически, достаточно подать заявление в налоговую — и переплату скорректируют.

Как не упустить выгоду: простые советы

проверьте, какие объекты числятся за вами в личном кабинете ФНС — так проще выбрать, на какой из них оформить льготу;

подайте заявление, если льгота не учтена автоматически — это можно сделать онлайн или в отделении;

уточните региональные транспортные льготы — они могут заметно снизить расходы;

следите за начислениями: иногда льгота действует, но в уведомлении её не отражают — тогда стоит обратиться за разъяснением.

Знание своих прав помогает не переплачивать и грамотно планировать расходы — а оформление льгот обычно занимает совсем немного времени.

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