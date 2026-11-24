Обогреватель выбираю не по цене и ваттам: ищу 2 буквы на корпусе — видно, где домашний гладиатор, а где комнатная неженка

Как выбрать обогреватель для квартиры или дома - помогут 2 буквы

При покупке обогревателя принято смотреть на мощность, стоимость и производителя. Но есть более важная вещь, которую многие замечают слишком поздно. Речь идет о маркировке IP, которую можно увидеть на корпусе. Именно по ней получится выяснить, как прибор переносит влагу.

IP20 - комнатная неженка

Если на корпусе замечена именно эта маркировка, то это означает, что прибор допускается использовать только в сухих помещениях. Первая цифра указывает, что обогреватель имеет защиту от возможного удара током. Вторая цифра говорит об отсутствии какой-либо защиты от влаги.

Такой обогреватель подойдет только для гостиной, спальни, кабинета и прочих помещений, где нет воды. Ставить его рядом с раковиной или ванной строго запрещено.

IP24 - домашний гладиатор

Прибор с такой маркировкой обладает максимальной защитой, ведь он устойчив даже к брызгам. Обогреватель можно смело ставить в ванную комнату, прихожую, на кухню, сообщает usolie.info.

Что важно понять

Если обогреватель имеет маркировку IP24, то не следует размещать его вплотную к источнику воды. Не стоит пренебрегать инструкцией.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова выбирает обогреватели для себя и близких также по наличию датчиков. В устройстве обязательно должны быть датчики перегрева и опрокидывания. Это позволит существенно повысить безопасность устройства.

Фото: Сгенерировано ИИ

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