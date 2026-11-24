Без пустот и горечи: этот сорт редиса созреет за 20 дней – урожая будет вагон и тележка
Не все сорта редиса сочетают в себе высокую урожайность, отличные вкусовые качества и ранние сроки созревания. Опытные агрономы традиционно отдают предпочтение сорту, соответствующему данным критериям.
Речь идет о редисе «Французский завтрак». Данный сорт является раннеспелым: сбор урожая возможен уже через 20 дней после появления всходов при урожайности до 4 кг с квадратного метра.
Корнеплоды имеют цилиндрическую форму, ярко-красный окрас и характерный белый кончик.
Сорт «Французский завтрак» обладает высокими гастрономическими показателями: плоды отличаются сочностью, умеренной остротой и полным отсутствием горечи.
Культура характеризуется неприхотливостью, устойчивостью к заболеваниям и не требует трудоемкого ухода.
Фото сгенерировано ИИ
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