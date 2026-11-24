Какие работы сейчас идут на знаковых точках маршрута и что изменится

Дорога жизни — не просто маршрут на карте, а живая история мужества: 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера пошла первая автоколонна с продовольствием для блокадного Ленинграда, и с тех пор эта трасса стала символом спасения.

Сегодня комплекс «Дорога жизни» бережно сохраняют и обновляют — чтобы память оставалась не только в книгах, но и в самом пространстве, по которому ходят люди.

Что обновляют на первых километрах

На 3‑м километре готовят площадку под надземный пешеходный переход к мемориалу «Цветок жизни» — сейчас делают фундамент. На 7‑м километре переход уже почти готов (около 65 %): впереди остекление, отделка и монтаж лифтов.

Кабины планируют оформить историческими фото и материалами о Дороге жизни — чтобы даже короткая поездка в лифте становилась маленьким уроком памяти.

Масштабные изменения на трассе

Между 9‑м и 11‑м километрами дорогу расширяют до четырёх полос, ставят освещение, обустраивают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки — маршрут должен быть удобным и безопасным для всех. На 12‑м километре создают парковку для гостей мемориала, передает источник.

Там сохранился подлинный участок военной дороги, по которой шли легендарные «полуторки». Сейчас там прокладывают дождевую канализацию, ставят водопропускные трубы и укладывают покрытие; готовность превышает 15 %.

Комфорт и связь с историей вдоль всей трассы

По всей Дороге жизни заменили 60 остановочных павильонов, из них десять сделали интерактивными — в них можно подробнее узнать о событиях тех лет.

Вдоль региональной дороги обновляют около 22 километров линий и 800 опор освещения, плюс построят ещё 4,4 километра новых линий в деревнях Ваганово и Борисова Грива. Также меняют дорожное покрытие на протяжении 21 километра трассы.

Обновление Дороги жизни — это способ сохранить память не в застывшем виде, а как живой, доступный и понятный маршрут. Когда работы завершатся, пространство станет удобнее, но главное останется неизменным: каждый километр здесь по‑прежнему будет напоминать о подвиге тех, кто спасал и защищал Ленинград.

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