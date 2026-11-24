21 ноября в Radisson Blu состоялись форум и церемония награждения премии «МЕДИАКУЛЬТ» – ежегодное событие, которое отмечает компании, проекты и специалистов, вносящих значимый вклад в развитие медиа, маркетинга, рекламы и креативных коммуникаций в России.

На одной площадке собрались представители брендов, агентств, digital-индустрии и технологических компаний, формирующие современную экосистему коммуникаций и продвижения.

Традиционно итогом дня стала торжественная церемония награждения лауреатов премии «МЕДИАКУЛЬТ – 2026». В этом году награды получили проекты в области маркетинга, рекламы, брендинга, PR, SMM, видеоконтента и цифровых инноваций. В числе лауреатов программы: Global Functional Drinks, Unisender Mедиа, гостиничный комплекс Bridge Resort, News Media Holding, финансовый маркетплейс Сравни, УК «Альфа-Капитал», группа компаний «ИНВИТРО», СберМаркетинг.

Одной из главных тем форума для обсуждения стала способность брендов выстраивать доверительные отношения с аудиторией в условиях растущей конкуренции за внимание. В условиях избытка информации брендам недостаточно просто привлечь внимание – необходимо сформировать «крепкий фундамент» репутации, который позволит клиенту сделать осознанный выбор и избавиться от сомнений. В этом контексте маркетинг выступает не только инструментом продвижения, но и системой подтверждения экспертности и ценности компании.

Эту мысль развил Игорь Шаповалов, директор по маркетингу и PR «Лебер», выступивший с темой «Доверие как новая валюта: как маркетинг снижает риск покупки». Он отметил, что точки контакта с аудиторией – от отраслевых выставок до сайта и цифровых каналов – играют ключевую роль в формировании первого впечатления о бренде. «Если бы не соцсети и сайт, клиент мог бы о вас никогда не узнать. Маркетинг создает основание для доверия. Клиент покупает тогда, когда у него достаточно оснований перестать сомневаться. Если есть чем похвалиться, особенно если раньше вы этого не делали, – похвалитесь!».

Екатерина Туполева, режиссер кино и телевидения, креативный продюсер и основатель IDeAI Studio, подчеркнула, что внимание аудитории невозможно удержать без искренности и сильной истории. «Чтобы человек захотел нас услышать и остаться, он должен нам довериться. Аудитория не перестала смотреть контент – она стала гораздо избирательнее относиться к тому, на что готова тратить свое время. Поэтому сегодня важны не просто сообщения бренда, а честные и сильные истории. Когда история вызывает эмоцию, у человека появляется желание сопереживать, а вместе с ним – желание быть частью этой истории и доверять тому, кто ее рассказывает».

Значительная часть программы «МЕДИАКУЛЬТ – 2026» была посвящена технологиям. Эксперты обсуждали, как брендам попадать в рекомендации нейросетей, использовать ИИ-агентов для автоматизации и развивать цифровых персонажей. Отдельным направлением премии стала категория «ИИ-проекты», включающая номинации за лучший ИИ-креатив, ИИ-видео, ИИ-агента и ИИ-аватара.

Никита Прохоров, независимый директор, совладелец и исполнительный директор агентства по управлению репутацией «Сидорин Лаб», в рамках сессии, посвященной применению ИИ в маркетинге и коммуникациях, рассказал, что эффективность нейросетей напрямую зависит от качества исходных данных, контекста и понимания бренда: «Если ИИ-специалист ничего о вас не знает, вы так себе специалист. Технологии дают скорость, масштаб и новые возможности для креатива, но ценность по-прежнему создает человек: тот, кто понимает бренд, аудиторию и цель коммуникации. ИИ должен не подменять стратегию, а усиливать ее – помогать быстрее тестировать гипотезы, находить неочевидные идеи и превращать данные в понятные, живые истории, которым аудитория готова доверять».

Такой подход созвучен главной идее «МЕДИАКУЛЬТ – 2026»: в эпоху ИИ выигрывают не те, кто просто использует нейросети, а те, кто умеет соединять технологии с человеческой экспертизой, сильным сторителлингом и доверием аудитории.

Премия и форум «МЕДИАКУЛЬТ – 2026» второй год подряд доказали, что индустрия коммуникаций продолжает активно развиваться. ИИ-сериалы брендов, цифровые маскоты и новые способы взаимодействия с аудиторией уже не воспринимаются как отдельные «вбросы» – они становятся частью повседневной практики маркетинга.

Васса Дергалева, руководитель проекта премии «МЕДИАКУЛЬТ – 2026», подчеркнула: «Рынок коммуникаций продолжает удивлять своей гибкостью и способностью динамично адаптироваться к изменениям. Новые ниши открываются с такой регулярностью, что нашему жюри пришлось пересматривать привычные представления о том, где вообще проходят границы категорий. Представленные кейсы поразили своей глубиной и свежестью, подтвердив, что потенциал индустрии далеко не исчерпан. Мы видим огромный интерес к поиску новых форматов и с радостью поддерживаем тех, кто находится на передовой изменений и воплощает смелые идеи в жизнь».