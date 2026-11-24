Подоконник больше не желтеет — обновляю за 10 минут: без демонтажа и без царапин

Пластиковый подоконник желтеет, покрывается серыми разводами и царапинами от горшков — и с годами это въедается в сам материал, так что тряпка уже не спасает.

Пластиковый подоконник желтеет, покрывается серыми разводами и царапинами от горшков — и с годами это въедается в сам материал, так что тряпка уже не спасает. Менять конструкцию необязательно: поверхность реально обновить покраской. Секрет — в грамотной подготовке пластика и подходящем составе.

Сначала приведите основу в порядок

Вымойте подоконник с мыльным раствором, снимите пыль и жир. Когда высохнет — обезжирьте средством без агрессивных растворителей: ацетон или растворитель 646 способны разъесть ПВХ. Глубокие борозды замажьте шпаклёвкой для пластика, после высыхания отшлифуйте. Затем пройдите всю плоскость мелкозернистой наждачкой — она снимает глянец и даёт краске зацепиться.

Возьмите состав, рассчитанный именно на ПВХ

Эмаль для дерева или металла на гладком пластике быстро облезет. Ищите на банке прямую пометку «для ПВХ» или «для пластика». Акрил на водной основе почти не пахнет и годится для жилых комнат. Полиуретан-акрил прочнее, лучше держит влагу и нагрузку, но сохнет дольше и пахнет сильнее.

Кладите тонко и в два прохода

Заклейте малярной лентой раму, стекло и стены. Нанесите грунтовку для пластика и выждите срок по инструкции. Краску распределяйте тонким слоем валиком с коротким ворсом или распылителем. Второй слой — только после полного высыхания первого, движениями крест-накрест: так не останется полос. Не пытайтесь перекрыть желтизну одним толстым слоем — именно так появляются потёки.

Дайте покрытию окрепнуть

На ощупь краска сохнет быстро, но полную прочность набирает дольше. Не ставьте на подоконник тяжёлые горшки и не мойте его первые дни. Дальше протирайте мягкой тканью, без абразивных порошков.