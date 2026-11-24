400 г по первому снегу - и никакого навоза не надо: весной земля как пух, рыхлая, влажная и плодородная

Как улучшить почву после первого снега - станет плодороднее чернозема

Находятся дачники, которые убирают первый снег с грядок, но его можно использовать для важной цели. Талая вода уходит в землю, забирая с собой полезные вещества, которые есть на поверхности. Если рассыпать подкормки поверх снега, то получится безопасно удобрить грунт и заранее подготовить его к весне.

Что можно использовать

Доломитовая мука . Уменьшает кислотность почвы.

. Уменьшает кислотность почвы. Зола древесная . Улучшает плодоношение и цветение культур, так как содержит кальций и калий.

. Улучшает плодоношение и цветение культур, так как содержит кальций и калий. Рыбная и костная мука . Является источником фосфора.

. Является источником фосфора. Навоз или компост. Позволяет сделать почву лучше.

Использование подкормок по первому снегу

На квадратный метр грунта понадобится всего 400 г доломитовой муки или стакан древесной золы. Использование первого удобрения допускается в том случае, если грунт является кислым. На “квадрат” грунта понадобится 5 кг навоза или перегноя.

Лучше всего заниматься внесением подкормки в конце ноября или в декабре. Важно успеть, пока почва окончательно не промерзла.

Что нельзя делать

Не стоит вносить азотные подкормки, так как в почве будут накапливаться нитраты. Лучше отказаться от хлористого калия, ведь хлор оказывает угнетающее действие на некоторые растения. Под запретом и свежий навоз, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова не только вносит удобрения поверх первого снега, но и высаживает цветы. Некоторые морозостойкие культуры нуждаются в стратификации, поэтому конец ноября или начало декабря станет для них идеальным периодом для посева.

Фото: Сгенерировано ИИ

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