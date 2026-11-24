400 г по первому снегу - и никакого навоза не надо: весной земля как пух, рыхлая, влажная и плодородная
Находятся дачники, которые убирают первый снег с грядок, но его можно использовать для важной цели. Талая вода уходит в землю, забирая с собой полезные вещества, которые есть на поверхности. Если рассыпать подкормки поверх снега, то получится безопасно удобрить грунт и заранее подготовить его к весне.
Что можно использовать
- Доломитовая мука. Уменьшает кислотность почвы.
- Зола древесная. Улучшает плодоношение и цветение культур, так как содержит кальций и калий.
- Рыбная и костная мука. Является источником фосфора.
- Навоз или компост. Позволяет сделать почву лучше.
Использование подкормок по первому снегу
На квадратный метр грунта понадобится всего 400 г доломитовой муки или стакан древесной золы. Использование первого удобрения допускается в том случае, если грунт является кислым. На “квадрат” грунта понадобится 5 кг навоза или перегноя.
Лучше всего заниматься внесением подкормки в конце ноября или в декабре. Важно успеть, пока почва окончательно не промерзла.
Что нельзя делать
Не стоит вносить азотные подкормки, так как в почве будут накапливаться нитраты. Лучше отказаться от хлористого калия, ведь хлор оказывает угнетающее действие на некоторые растения. Под запретом и свежий навоз, сообщает leplants.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова не только вносит удобрения поверх первого снега, но и высаживает цветы. Некоторые морозостойкие культуры нуждаются в стратификации, поэтому конец ноября или начало декабря станет для них идеальным периодом для посева.
Фото: Сгенерировано ИИ
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