Что нельзя делать на Ивана Златоуста: народные приметы и семейные обычаи на 26 ноября

День Ивана Златоуста 26 ноября в народном календаре связан с особыми бытовыми запретами и тёплыми традициями.

Предки считали, что в эту дату важно беречь ясность в делах и словах, не менять планы и избегать пустых разговоров. Вечер же лучше посвятить семье — например, совместной лепке пельменей. Вот главное, что стоит учесть.

Чего избегать в этот день

Откажитесь от варки супов: жидкая пища, по поверью, вносит неясность в дела. Не перекраивайте расписание — спонтанная смена курса сбивает настрой. Уберите иголки и нитки: шитьё сулит мелкие бытовые неурядицы. Не отдавайте детские игрушки, чтобы не передать чужому частичку детской удачи. Не тревожьте землю и не рубите дрова — почва готовится к зимнему сну. И держитесь подальше от сплетен: пустые пересуды возвращаются усталостью.

Что сделать для семейного тепла

Главное угощение дня — пельмени, а также вареники, манты или хинкали. Лепка объединяет всю семью, а готовить можно сразу на несколько дней: к концу ноября мороз уже позволяет выносить противни на улицу. Если выпала стирка, вынесите бельё сушиться на свежий воздух — ноябрьский ветер, по примете, выдувает из ткани усталость. Достаньте тёплые вещи: с этой даты зима окончательно берёт верх.

Как говорить и договариваться

День считается удачным для серьёзного общения. Спокойно обсудите рабочий вопрос, найдите аргументы в переговорах, назначьте примирение или признайтесь в чувствах. Только не тратьте время на слухи и колкости: они быстро забирают силы и портят настроение.