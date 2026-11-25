Об этом молчат повара: всего 1 ингредиент сделает котлеты воздушными: лайфхак
Домашние котлеты зачастую превосходят покупные аналоги по вкусовым качествам при условии сохранения сочности продукта. Для достижения желаемой текстуры кулинары традиционно дополняют фарш такими ингредиентами, как размоченный в молоке хлеб, картофель или лук.
Тем не менее, профессиональные повара используют более эффективный метод, который редко афишируется.
Технология приготовления классического фарша остается неизменной: смешивается мясная основа с луком, чесноком, яйцами и специями.
Ключевым этапом является добавление стакана колотого льда в готовую массу непосредственно перед формовкой и термической обработкой котлет.
Постепенное таяние льда в процессе жарки способствует созданию внутренних полостей, которые насыщаются мясным соком.
Применение данной методики позволяет значительно улучшить консистенцию блюда, обеспечивая его особую нежность и сочность. Рекомендуем внедрить этот способ в практику.
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