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Как добиться сочности котлет

Домашние котлеты зачастую превосходят покупные аналоги по вкусовым качествам при условии сохранения сочности продукта. Для достижения желаемой текстуры кулинары традиционно дополняют фарш такими ингредиентами, как размоченный в молоке хлеб, картофель или лук.

Тем не менее, профессиональные повара используют более эффективный метод, который редко афишируется.

Технология приготовления классического фарша остается неизменной: смешивается мясная основа с луком, чесноком, яйцами и специями.

Ключевым этапом является добавление стакана колотого льда в готовую массу непосредственно перед формовкой и термической обработкой котлет.

Постепенное таяние льда в процессе жарки способствует созданию внутренних полостей, которые насыщаются мясным соком.

Применение данной методики позволяет значительно улучшить консистенцию блюда, обеспечивая его особую нежность и сочность. Рекомендуем внедрить этот способ в практику.

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