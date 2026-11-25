Селёдку нарезаю кусками — и в банку: через сутки на столе вкуснотище покруче красной рыбы
Изюминка блюда – маринованный лук: его съедят в первую очередь.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- филе слабосоленой сельди – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- яблочный уксус 6% – 2 ст. л.;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- горчица – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- кориандр в зернах – 0,5 ч. л.;
- черный и душистый перец горошком – по 5 шт.;
- гвоздика – 2 бутона;
- смесь перцев.
Способ приготовления
Промойте рыбное филе, высушите и нарежьте на кусочки, а лук – полукольцами как можно тоньше.
Теперь займемся маринадом. Возьмите сотейник, влейте в него подсолнечное масло и яблочный уксус, а также кетчуп, горчицу, мед, соль и другие специи. Включите минимальный огонь и прогрейте маринад, не доводя до кипения. Мед и соль должны раствориться, а специи – обогатить смесь своим ароматом. Выключите конфорку и остудите маринад. Последнее важно, иначе филе тут же сварится, разрыхлится и лишится упругости.
Возьмите чистую стеклянную банку и плотным слоем начинайте укладывать кусочки сельди, чередуя рыбный слой с полукольцами лука. Залейте банку остывшим маринадом – рыба должна покрываться им полностью.
Уберите плотно закрытую банку в холодильник на 2-3 дня. Такая сельдь особенно вкусная с отварным картофелем или ржаным хлебом.