Сажаю томаты и перцы в "пятилитрухи" - дешевый метод лучше пикировки, а рассада как в спа-салоне

Пикировка томатов отнимает время, требует аккуратности и нередко травмирует растения.

Многие огородники уже отказались от этого этапа в пользу более щадящего подхода. Один из самых удачных — сразу посеять семена в пятилитровую бутылку, которая работает как мини-парник. Расскажем, как это устроить.

Подготовьте тару и грунт

Возьмите пятилитровую бутылку из-под воды. Срежьте верхнюю часть — она станет крышкой; чтобы та легко входила, надрежьте её край на пару сантиметров. На дно уложите дренаж из яичной скорлупы слоем 2–3 см. Грунт берите специальный для овощной рассады, а не универсальный цветочный. Землю пролейте слабым горячим раствором марганцовки. Важный нюанс: слой почвы делают небольшим, около 10 см — это не ошибка, а суть метода.

Посейте редко, а не густо

Семена разложите рядами по 4–5 штук, оставляя между ними 2–2,5 см. Более плотный посев затормозит рост. Присыпьте тонким слоем земли в 1–1,5 см и накройте срезанной крышкой. Такой колпак удерживает влагу и тепло — это особенно важно при ранних февральских посевах, когда на подоконнике гуляют сквозняки.

Подсыпайте землю вместо пересадки

Это ключевой приём. По мере роста стебля досыпайте грунт. Оказавшись под землёй, стебель пускает дополнительные корни. К моменту высадки вы получаете мощную корневую систему по всей длине стебля — без пересадки и стресса. Рассада не вытягивается, стебли толстые, листья тёмно-зелёные.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова признается, что перешла на этот способ три года назад и ни разу не пожалела. Рассада крепкая, здоровая, без пикировки и лишних хлопот. А главное — никаких ящиков, перетаскиваний земли и грязи на подоконнике. В прошлом году съели первый свой помидор 20 июня, когда соседи только жаловались на холодную весну.