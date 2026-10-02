Можно ли садиться за руль после кефира и кваса - ответ нарколога

Эксперт советует подождать 10-15 минут

Кефир, квас и безалкогольное пиво не являются алкогольными напитками, однако они все же содержат этанол. Поэтому у водителей возникают вопросы, можно ли садиться за руль после их употребления. Ответ дал психиатр-нарколог Антон Рудковский.



Содержание этанола в перечисленных напитках невысоко. В частности: в кефире - 0,02%, в квасе - 1,2%, в безалкогольном пиве - 0,5%. Эта не то количество, которое может вызвать опьянение и отразиться на способности к вождению. Но его достаточно, чтобы алкотестер среагировал.



Если проверку провести сразу после употребления кваса, в выдохе может на некоторое время проявиться алкоголь. Прибор зафиксирует не состояние опьянения, а остаточный эффект от этанола в полости рта. Уже через несколько минут от него не останется и следа, пишет «За рулем» со ссылкой на gazeta.ru.



Психиатр-нарколог рекомендует: выпив квас, кефир или безалкогольное пиво, садиться за руль не раньше, чем через 10-15 минут. Если свежего кваса водитель выпил много, можно повременить еще столько же, в домашнем напитке может быть и до 1,5%.



Антон Рудковский обращает внимание и на другой момент. Иногда усталость, болезнь, прием лекарств может сказаться на качестве вождения, реакции, внимании водителя. Прежде чем садиться за руль, стоит оценить свое самочувствие.

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