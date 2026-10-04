Любимые котлеты Пушкина: простой рецепт для дома — сочно, ароматно, по-легендарному вкусно

Как приготовить пожарские котлеты, ставшие легендарными из-за предпочтения Александра Пушкина

Пожарские котлеты сочетают нежную текстуру и аппетитную корочку. Это блюдо любили знатные особы и великие поэты. Сегодня оно легко впишется в домашнее меню. Приготовьте его и соберите близких за общим столом.

История в двух словах

Все началось с находчивости Дарьи Пожарской. Когда в трактире не оказалось телятины, она приготовила котлеты из курицы и угодила императору Александру I. Настоящую популярность блюду подарил Пушкин: он не раз советовал друзьям отведать этих котлет в Торжке.

Главное — в деталях

Секрет сочности кроется в холодном сливочном масле, которое тает внутри при готовке. Хруст дает щедрая панировка из сухарей. Возьмите 700 г куриного филе, 150–180 г мякиша белого батона, 100–200 мл сливок 20%, одну луковицу и 70–80 г сливочного масла для фарша. Добавьте 150 г панировочных сухарей, 1–2 яйца, соль и перец по вкусу.

Как приготовить

Порубите филе и размочите мякиш в сливках. Смешайте с луком и яйцом, добавьте специи. Вмешайте кубики холодного масла. Сформуйте котлеты и обваляйте в сухарях. Обжарьте до корочки на оставшемся масле. Доведите в духовке при 180 градусах 10–15 минут. Контраст хрустящей оболочки и сочной середины делает это блюдо беспроигрышным вариантом для семейного обеда.

Фото: Сгенерировано ИИ