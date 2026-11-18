Что означают числа 65, 70 или 72 на бруске хозяйственного мыла

Наверняка вы замечали на брусках хозяйственного мыла разные цифры – 65, 70, 72.

Они показывают содержание жирных кислот: чем их в составе больше, тем эффективнее и в то же время агрессивнее мыло.

Значение чисел

72% – минимальное содержание жирных кислот 70,5%. Это мыло хорошо себя показывает при стирке вещей с сильными въевшимися загрязнениями. Оно отлично отмывает посуду и в холодной воде, полностью смываясь. В таком мыльном растворе можно замачивать зубные щетки, детские игрушки, расчески, мочалки. Также мыло 72% используется в огороде для обработки растений от вредителей.

70% – минимальное содержание жирных кислот 69%. Используется для стирки вещей со свежими и средними загрязнениями, выводит пятна жира, эффективно для мытья полов, кафеля, сантехники.

65% – минимальное содержание жирных кислот 64%. Такое мыло более мягкое и менее агрессивное для кожи, подходит для стирки повседневных вещей и детской одежды, для мытья посуды и влажной уборки.

Кстати, хозяйственное мыло можно использовать не только для стирки и уборки – оно также снижает и запотевание стеклянных поверхностей. Нанесите тонкий слой на стекло и протрите сухой мягкой тканью. Но со стеклами очков лучше не экспериментировать.

Хранить хозяйственное мыло необходимо в сухой мыльнице с отверстиями, чтобы оно не размокло раньше времени.

