С 19 ноября на площади у Мариинского театра вновь запретят парковку

Что именно изменится и как под это подстроиться

С четверга, 19 ноября, рядом с Мариинским театром снова поменяется транспортная картина — стоянку у вентшахты запретят, а на соседней улице появится платная парковка. Эти перемены связаны не со стройкой, а с правилами охранной зоны метрополитена.

Что закроют и где появится плата

У дома № 1 на Театральной площади начнут действовать знаки, запрещающие движение, остановку и стоянку. Ограничения касаются зоны вокруг вентиляционной будки — они продиктованы проектом организации дорожного движения для Лахтинско‑Правобережной линии метро (шахта № 574).

Раньше парковка здесь пропадала из‑за стройки станции «Театральная», теперь причина другая — требования охранной зоны.

Улица Союза Печатников: новая платная зона

На улице Союза Печатников, где раньше стоял строительный городок, организуют платную парковку. Это своего рода перераспределение мест: часть пространства у театра уходит из оборота, зато рядом появляется официальная зона с тарифом.

Такой подход помогает сохранить парковочный ресурс поблизости, пусть и на новых условиях.

Перемены в центре — дело привычное, но лучше узнавать о них заранее. Тогда даже неожиданные запреты не испортят планы и не ударят по бюджету лишними штрафами.

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