Уже 56 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти заранее подготовили документы для пенсии

Зачем проверять права на выплаты

Всё больше жителей Петербурга и Ленобласти не ждут наступления пенсионного возраста, а заранее уточняют свои права на выплаты. В Социальном фонде фиксируют всплеск таких обращений — их стало вдвое больше, чем годом ранее.

Такая подготовка помогает не упустить ни одного года стажа и учесть все начисленные коэффициенты, чтобы пенсия получилась максимально справедливой.

Что даёт заблаговременная проверка

Отделение СФР по Санкт‑Петербургу и Ленобласти отмечает: за год поступило свыше 56 тысяч запросов на предварительную оценку пенсионных прав. Главная цель — собрать и зафиксировать все данные: трудовой стаж, уровень заработка, уплаченные страховые взносы.

Это снижает риск ошибок при назначении выплат и избавляет от необходимости срочно доносить документы, когда до пенсии остаются считаные месяцы.

Кто и когда может обратиться

Услуга доступна жителям города и области, которым до выхода на страховую пенсию по старости осталось не более пяти лет, передает источник.

В 2024 году право на пенсию получают женщины 59 лет и мужчины 64 лет — при условии, что накоплено не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Эти требования обязательны, и лучше убедиться в их выполнении заранее.

Как проверить свои пенсионные права без лишней суеты

закажите выписку из индивидуального лицевого счёта на портале «Госуслуги» — это самый быстрый способ увидеть текущие данные;

обратитесь лично в клиентскую службу СФР, если нужна детальная консультация или есть спорные периоды стажа;

проверьте, все ли места работы отражены в сведениях, и при необходимости подготовьте подтверждающие документы (справки, трудовые договоры);

не откладывайте проверку на последний момент: даже небольшая неточность в стаже или коэффициентах может повлиять на размер выплат.

Заранее разобраться с пенсионными правами — значит избежать спешки и неприятных сюрпризов. Такой подход помогает спокойно собрать нужные сведения и быть уверенным, что все заслуженные годы учтены.

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