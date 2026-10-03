Как спасаю очки от запотевания — хитрость, которую знал каждый советский школьник

Запотевшие очки — проблема, знакомая каждому. Но есть способ, который знал ещё советский школьник: кусочек хозяйственного мыла и немного терпения.

Запотевшие очки — знакомая неприятность. Осенью и зимой при входе в тёплое помещение, в дождливую погоду или при резкой смене температуры линзы мгновенно покрываются мутной плёнкой. Протирать их бесконечно бесполезно: через минуту всё повторяется. Но есть простой способ, проверенный поколениями.

Советский метод: мыло против запотевания

В советских школах на уроках гражданской обороны детей учили пользоваться противогазом. И одна деталь запомнилась многим: чтобы стёкла не потели, их натирали кусочком хозяйственного мыла. Эта хитрость позже перекочевала в быт — ею стали пользоваться очкарики.

Способ прост: возьмите хозяйственное мыло (туалетное не подойдёт из-за резкого запаха) и нанесите на внутреннюю сторону линз сетку, как карандашом. Затем мягкой тканью тщательно разотрите мыло до полной прозрачности. На стекле останется незаметный тонкий слой, который не даёт конденсату оседать. Периодически покрытие нужно обновлять.

Как применять и что важно знать

Мыльная сетка работает не только на очках, но и на любых стеклянных поверхностях, которые потеют. Главное — растирать долго и аккуратно, чтобы не осталось разводов. Если очки имеют просветляющее покрытие, сначала проверьте метод на незаметном участке. Также можно просто увеличить расстояние между лицом и линзами или плотнее прижать очки, но мыльный способ надёжнее и не требует дополнительных приспособлений.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова переняла этот метод от мамы, которая носила очки много лет. Она попробовала натереть линзы хозяйственным мылом перед выходом на улицу — и была удивлена: очки не запотели даже при входе в метро. Совет: держите в футляре маленький кусочек мыла и микрофибру. Натирайте линзы с внутренней стороны, растирайте до исчезновения следов. Обновляйте раз в день или по мере необходимости.

Хитрость стара как мир, но работает безотказно. Простое мыло заменяет дорогие спреи и салфетки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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