Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления домашнего финского сыра. Этот продукт отличается выраженным вкусом, отсутствием искусственных красителей и пониженным содержанием соли.
Ингредиенты:
- молоко (рекомендуется использовать цельное) — 2 л;
- кефир — 1 л;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.
Технология приготовления:
Тщательно взбейте яйца с кефиром до получения однородной массы. Соедините смесь с молоком в емкости подходящего объема и доведите до кипения при постоянном помешивании.
После поднятия сырной массы на поверхность прекратите нагрев, накройте емкость крышкой и оставьте состав для настаивания в течение часа.
Далее охлаждайте полуфабрикат в холодильнике в течение 8 часов (оптимально — в течение ночи).
Готовый продукт необходимо извлечь из формы, переместить в пластиковый контейнер и хранить в холодильнике не более 3–4 дней. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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