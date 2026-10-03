Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь

Рецепт домашнего сыра

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления домашнего финского сыра. Этот продукт отличается выраженным вкусом, отсутствием искусственных красителей и пониженным содержанием соли.

Ингредиенты:

молоко (рекомендуется использовать цельное) — 2 л;

кефир — 1 л;

яйца — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.

Технология приготовления:

Тщательно взбейте яйца с кефиром до получения однородной массы. Соедините смесь с молоком в емкости подходящего объема и доведите до кипения при постоянном помешивании.

После поднятия сырной массы на поверхность прекратите нагрев, накройте емкость крышкой и оставьте состав для настаивания в течение часа.

Далее охлаждайте полуфабрикат в холодильнике в течение 8 часов (оптимально — в течение ночи).

Готовый продукт необходимо извлечь из формы, переместить в пластиковый контейнер и хранить в холодильнике не более 3–4 дней. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом.

Проще сделать дома: мягкий сливочный сыр из 3-х ингредиентов за 15 минут – забудьте о магазинных суррогатах.

Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин.