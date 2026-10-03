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Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь

Опубликовано: 3 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь
Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь
Городовой ру
Рецепт домашнего сыра

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления домашнего финского сыра. Этот продукт отличается выраженным вкусом, отсутствием искусственных красителей и пониженным содержанием соли.

Ингредиенты:

  • молоко (рекомендуется использовать цельное) — 2 л;
  • кефир — 1 л;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1 ч. л.

Технология приготовления:

Тщательно взбейте яйца с кефиром до получения однородной массы. Соедините смесь с молоком в емкости подходящего объема и доведите до кипения при постоянном помешивании.

После поднятия сырной массы на поверхность прекратите нагрев, накройте емкость крышкой и оставьте состав для настаивания в течение часа.

Далее охлаждайте полуфабрикат в холодильнике в течение 8 часов (оптимально — в течение ночи).

Готовый продукт необходимо извлечь из формы, переместить в пластиковый контейнер и хранить в холодильнике не более 3–4 дней. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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