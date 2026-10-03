Замешиваю и сразу пеку — и на столе гора пирожков, даже руки в муке пачкать не приходится

Пирожки на кефире с луком и яйцом готовятся, пока закипает чайник.

Когда хочется домашней выпечки, но времени в обрез, выручает рецепт пирожков на кефире. Тесто замешивается за минуты, а начинка из яиц и зелёного лука делает их сытными и ароматными. Их можно пожарить на сковороде или запечь в духовке.

Тесто на кефире: быстро и просто

Для теста понадобится 400 мл кефира, 50 мл воды, два яйца, 350 г муки, по чайной ложке соли и сахара, половина чайной ложки соды и две столовые ложки растительного масла.

Для начинки возьмите четыре отварных яйца и пучок зелёного лука. Кефир разбавьте водой и подогрейте примерно до 40 C — в тепле сода активируется лучше, и тесто получится пышнее. Яйца взбейте с солью и сахаром, влейте тёплую кефирную смесь, всыпьте муку и замесите тесто, по консистенции напоминающее оладьи.

В конце добавьте соду и растительное масло, перемешайте, затем введите нарезанные яйца и лук. Ориентир готовности теста — густая сметана: если оно стекает с ложки, подсыпьте муки, если слишком крутое — разбавьте кефиром. Соду можно заменить разрыхлителем (1,5 ч. ложки).

Как жарить и что учесть

Ложкой выкладывают тесто на разогретую сковороду и жарят на среднем огне под крышкой по 3 минуты с каждой стороны. Если пирожки не пропеклись, огонь был слишком сильным. Чтобы тесто не липло к ложке, смочите её в холодной воде или масле. Для более диетического варианта выложите заготовки на пергамент и запекайте при 180 C 15–20 минут. Зелёный лук можно заменить укропом, шпинатом или обжаренным репчатым луком.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие пирожки, когда хочется быстрого завтрака. Она заметила, что тёплый кефир делает тесто пышнее, а если добавить в начинку немного обжаренного лука, вкус становится ярче. Совет от автора: не готовьте тесто заранее — сода быстро реагирует, и пирожки могут не подняться. И ещё: храните зелень в стеклянной банке с крышкой, не моя, — так она остаётся свежей до двух недель.

Быстрые пирожки на кефире выручают, когда нет времени на долгую готовку. Простые продукты и понятный процесс делают их удачным вариантом для семейного завтрака.

Фото: Сгенерировано ИИ

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