Знаменитый салат «Мимоза» делаю по-новому: картошка, сайра и яйца превращаются в сытную горячую запеканку

Новости по теме

Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

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Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить

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Цены на яйца и картофель взлетели, и это не предел: селедка под шубой стала роскошью

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Любые яблоки годятся в шарлотку: готовлю по рецепту Ивлева — выходит пышная и румяная до хруста

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Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин

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