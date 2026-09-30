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Знаменитый салат «Мимоза» делаю по-новому: картошка, сайра и яйца превращаются в сытную горячую запеканку

Опубликовано: 30 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Знаменитый салат «Мимоза» делаю по-новому: картошка, сайра и яйца превращаются в сытную горячую запеканку
Знаменитый салат «Мимоза» делаю по-новому: картошка, сайра и яйца превращаются в сытную горячую запеканку
Городовой ру
Знакомая «Мимоза» раскрывается с новой стороны: те же слои, но запечённые в форме. 

Слоёные салаты хороши по-своему, но иногда хочется, чтобы знакомый вкус звучал иначе. Собрать «Мимозу» в форме и запечь — способ получить плотное горячее блюдо, где картофель, рыба и яйца соединяются под румяной корочкой. Это уже не закуска, а полноценный ужин.

Ингредиенты и порядок сборки

Понадобится 250 г сайры в собственном соку, 2–3 картофелины, 3 яйца, по одной моркови и репчатой луковице, 3 ст. ложки майонеза, 30 мл растительного масла и соль по вкусу.

Основа — картофельное пюре. Клубни отваривают, разминают с солью и распределяют по дну формы. Сверху идёт обжарка из лука и моркови: овощи тушат на масле до мягкости. Третий слой — сайра. Жидкость сливают, крупные косточки выбирают, рыбу разминают вилкой. Завершают кружочки сваренных вкрутую яиц. Всё смазывают майонезом и ставят в разогретую до 180 C духовку на 20 минут. Перед подачей запеканке дают постоять.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова делает такую запеканку, когда хочется сытного ужина без долгой возни. Однажды она заменила сайру на скумбрию в масле — вкус получился насыщеннее, но жирнее. Совет: в картофельную основу добавьте ложку сметаны, если пюре кажется сухим, а яйца режьте тонко — тогда корочка ляжет ровнее.

Тёплая «Мимоза» сохраняет узнаваемое сочетание продуктов, но подаётся как самостоятельное блюдо. Слоёная структура и запекание делают её удобной для семейного стола.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказали, как приготовить хитовый торт «Шарлотка» без выпечки.

Автор:
Евгения Сухова
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