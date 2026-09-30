Всевидящее око Петербурга: как искусственный интеллект проследит за снегом и порядком этой зимой

Нейросеть заметит и сосульки на крыше, и забитый мусорный бак.

Зима близко, а вместе с ней — привычные для Петербурга проблемы: сугробы, гололед и опасные сосульки. Но в этом сезоне коммунальщикам и управляющим компаниям халтурить не удастся. За порядком в городе начинает следить искусственный интеллект.

Умные камеры против снега и сосулек

Этой зимой за уборкой улиц и дворов проследят 80 тысяч камер, подключенных к нейросетям, рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник ГАТИ Санкт-Петербурга Алексей Геращенко.

ИИ работает без перерывов и выходных. За секунды он может распознать больше 30 видов нарушений.

Что именно ищет искусственный интеллект?

Неубранный снег и наледь на тротуарах.

Опасные сосульки на крышах.

Переполненные мусорные баки.

Граффити и сломанные скамейки.

Помимо стационарных камер, по улицам Петербурга уже курсируют специальные автомобили с нейросетями. Они на ходу фиксируют ямы, грязь и нерасчищенные проезды, после чего штрафы виновным прилетают автоматически.

Торговые центры теперь тоже в системе

Всего в петербургской системе «Безопасный город» работает уже больше 117 тысяч камер. Они стоят везде: в метро, на вокзалах, во дворах, на детских площадках и даже на пляжах.

Теперь к этой сети подключают и частный бизнес. Первым стал крупный торговый комплекс в Московском районе. Он передал городу доступ к 50 своим камерам.

Они смотрят на входы и парковки — туда, где всегда много людей. Власти планируют подключить и другие ТРК. Это поможет быстрее реагировать на любые подозрительные ситуации.

Уличная преступность идет на спад

Камеры нужны не только для контроля за дворниками. Главная их задача — наша с вами безопасность.

И это работает. Благодаря тотальному видеоконтролю уличная преступность в Петербурге упала почти на 20%. Общее число преступлений снизилось до минимума за последние пять лет.

Злоумышленники понимают: остаться незамеченным в городе, где камеры стоят на каждом шагу, почти невозможно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге уберут парковки этой зимой.