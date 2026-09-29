Снег, лопаты и пуш-уведомления: как в Петербурге уберут парковки этой зимой

Зима близко, а значит, водителей Петербурга снова ждут заснеженные улицы и поиск свободного места в сугробах.

Кто и что убирает?

Главное, что нужно понять: разные службы отвчают за уборку в городе в определенных местах.

Специальные перехватывающие и городские автостоянки убирает Городской центр управления парковками (ГЦУП). У них есть свой автопарк: 7 тракторов и погрузчиков. Они подметают асфальт, сдвигают снег и освобождают проезды.

А вот обычные платные парковки вдоль дорог чистит совсем другое ведомство — Комитет по благоустройству. ГЦУП им только помогает.

Например, ранним утром инспекторы выставляют конусы на пустые места, чтобы спецтехника успела расчистить асфальт до утренних пробок. Отдельно следят за тем, чтобы снегоуборщики не заваливали места для инвалидов.

Эксперимент с ночной уборкой: 10 улиц под запретом

Как рассказали в Комитет по транспорту города, прошлой зимой в центре города попробовали чистить дороги ночью, пока нет трафика. Идея прижилась. В этом году географию эксперимента расширили — теперь в списке 10 улиц:

Гражданская

ул. Союза Печатников

Бородинская

Колокольная

Конная

Таврическая

Тверская

ул. Правды

Черняховского

Поварской переулок

На этих улицах уже висят знаки «Остановка запрещена» с уточняющими табличками. Парковаться там нельзя только ночью (с 00:00 до 07:00) и не чаще одного раза в неделю. В остальное время — пожалуйста.

Временные знаки ночной уборки стоят там не просто так.

Если оставить машину в запрещенные часы, её гарантированно уберет эвакуатор. В Петербурге штраф за стоянку под запрещающим знаком составляет 3000 рублей.

Добавьте к этому оплату услуг эвакуатора (от 3200 рублей) и каждый час на штрафстоянке. Внимательно смотрите на время действия знаков, когда припарковываетесь вечером.

Уведомления в телефоне: как не проспать уборку

Чтобы машина не помешала техники и не оказалась замурованной в сугробе, город задействует приложение «Парковки Санкт-Петербурга».

С началом снегопадов в нем снова включат пуш-уведомления. Приложение заранее предупредит:

на каких улицах будут грести снег;

где планируют сбивать сосульки и наледь с крыш.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начнут периодические протапливание.