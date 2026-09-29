Кошки нет, а наполнитель из Fix Price скупаю пачками: нашла 9 способов, как использовать дома и на даче

Как можно использовать кошачий наполнитель - полезные советы

Древесный наполнитель пользуется большой популярностью у владельцев кошек. Но эти прессованные опилки возможно использовать и в других целях, которые никак не связаны с животным. Наполнитель подойдет для стекол, обуви и рассады.

Такое разнообразие доступно благодаря отличной впитываемости и нейтрализации запахов. Наполнитель имеет низкую цену, что также является преимуществом. Для каких целей его можно применять?

От запотевания стекол в автомобиле

Возьмите тканевый мешочек, наполните его наполнителем и поместите под сиденье. Прессованные опилки заберут влагу, из-за чего стекла останутся прозрачными в любую погоду.

От запаха в туалете на даче

Кошачий наполнитель способен убрать неприятные запахи из уличного туалета. Для этого достаточно засыпать его в ведро или в выгребую яму. Лучше всего использовать наполнитель крупной фракции.

От запаха в холодильнике

Выложите наполнитель на тарелку, после чего поставьте ее на полку холодильника. Заменять древесные опилки достаточно каждые 3 недели. Они удаляют запахи еды, а также овощей, сообщает progorod43.ru.

От сырости в гардеробной

Если высыпать наполнитель в коробку, после чего поставить ее в шкаф или гардеробную, то получится убрать затхлый запах одежды.

Для дачных дел

Наполнитель станет прекрасной заменой грунту на первых этапах развития. Выложите его в горшочки, после чего увлажните и разместите семена. В опилках семенной материал быстрее дает корни, показывает быстрое развитие.

Для розжига мангала и уборки в гараже

Если в гараже были пролиты бензин или масло, то разложите поверх слой наполнителя. Дайте опилкам впитать химию, после чего уберите их. Также наполнитель станет отличным средством для розжига.

От запаха в сумке

Если в спортивной или другой сумке появился неприятный запах, то выручить сможет наполнитель. Положите его в носок или мешочек, после чего любой “аромат” пропадет.

Для декоративного использования

Древесными гранулами можно наполнять детские игрушки, сушить в них цветы. Лучше использовать для этих целей вариант без ароматизатора.

От грызунов

При наличии кошки древесный наполнитель можно использовать для отпугивания мышей. Его потребуется обновлять всего 1 раз в месяц.

Вывод

Древесный наполнитель может принести невероятную пользу для дома и дачи. Он имеет низкую цену, отличается безопасностью. Материал является экологичным и гипоаллергенным.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует наполнитель для удаления влажности и затхлого запаха в шкафах. Если на него немного капнуть эфирного масла, то шкаф наполнится приятным ароматом.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее портал “Городовой” рассказал, в каких целях можно использовать палочки для роллов.