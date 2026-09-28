Не выбрасывайте палочки от роллов: вот как они могут помочь при засолке грибов

Используем палочки для роллов при засолке грибов - лайфхак для любителей "тихой охоты"

После сбора грибов каждая хозяйка приступает к заготовкам. Испортить грибы очень просто, ведь для этого достаточно неправильного замачивания, ошибочного количества соли и нарушений при хранении. Чаще всего проблемы возникают в процессе засолки, ведь грибы начинают всплывать, из-за чего рассол их покрывает лишь частично.

В такой ситуации не нужно паниковать, ведь помочь хозяйкам смогут обычные деревянные палочки, используемые для роллов.

Как использовать палочки в банке

Если грибы при засолке начинают контактировать с воздухом, то они быстро портятся. Именно поэтому важно их постоянно держать в рассоле. Использовать привычный гнет - проблематичная задача, поэтому на помощь придут деревянные палочки для роллов.

Деревянные палочки следует положить крест-накрест сверху грибов. Это позволит прижать верхний слой, из-за чего он не будет больше всплывать.

Важно: подобный лайфхак можно назвать лишь вспомогательным способом. Большое значение имеет правильное количество соли, чистота тары, соблюдение температурного режима. Солить грибы можно только в холодильнике, иначе они быстро испортятся, сообщает day.ru.

Какие грибы подходят для засолки и маринования

Для этой цели можно использовать рыжики, грузди, опята, белые, маслята, подберезовики, подосиновики, волнушки.

Вывод

Палочки для роллов могут пригодиться при засолке грибов. Они не дают подниматься верхнему слою, а также предотвращают порчу. Но важно понимать, что палочки смогут сработать только при соблюдении правил, которые касаются тары, соли, качества грибов.

Личный опыт

Автору “Городового” Полине Аксеновой несколько раз приходилось выбрасывать соленые грибы, так как они портились из-за всплытия. Лайфхак с палочками для роллов помог решить проблему без каких-либо затрат. Важно использовать только новые палочки, которые еще не использовались для еды.

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