Официальный старт: в Петербурге начинается отопительный сезон

За окном осень, и несмотря на Бабье лето, в домах стало прохладно.

Петербург: старт 30 сентября

В Петербурге с 9:00 утра 30 сентября официально начинается так называемое периодическое протапливание, сообщили в Смольном.

Что это значит? Отопление не включают на полную мощность в ту же секунду. Сначала специалисты запускают систему, проверяют трубы и постепенно поднимают давление.

Первыми потеплеют социальные объекты. Тепло подают в:

детские сады и школы;

больницы и поликлиники.

Следом за ними управляющие компании начнут подключать и обычные жилые дома. К этой зиме город готовился еще с марта: чиновники отчитались, что заранее проверили все трубы и починили проблемные участки.

Когда отопление включат «на полную»?

Периодическое протапливание — это только разгон. Чтобы отопительный сезон начался полноценно, должна наступить соответствующая погода.

Главное правило простое: средняя температура на улице должна быть +8 °C или ниже, и такая погода должна продержаться ровно 5 дней подряд. После этого власти издадут новый указ, и котельные заработают на полную мощность.

Как дела в Ленинградской области?

В каждом поселении и районе решение принимают местные власти. В некоторых местах отопление уже дали, рассказал губернатор Александр Дрозденко. В списке везунчиков:

Сосновый Бор;

части Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского и Тосненского районов.

Днем в области еще может быть относительно тепло — до +12 °C. Но ночи уже холодные, температура опускается до +5 °C. Поэтому областные власти посоветовали всем районам не ждать заморозков и быстро включать котельные.

Схема та же: сначала школы и больницы, потом жилой сектор.

Полезно знать: что делать, если батареи холодные?

Не паникуйте в первые дни. На заполнение всей системы водой и запуск дома обычно уходит от нескольких дней до недели. Проверьте пробки (воздух в трубах). Часто бывает, что у соседей сверху батареи горячие, а у вас холодные. В таком случае нужно «спустить воздух» из системы. Запомните норму. По закону температура в жилой комнате не должна быть ниже +18 °C (в угловой комнате — не ниже +20 °C).

Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти.