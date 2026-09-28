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Официальный старт: в Петербурге начинается отопительный сезон

Опубликовано: 28 сентября 2026 14:20
 Проверено редакцией
Официальный старт: в Петербурге начинается отопительный сезон
Официальный старт: в Петербурге начинается отопительный сезон
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
За окном осень, и несмотря на Бабье лето, в домах стало прохладно. 

Петербург: старт 30 сентября

В Петербурге с 9:00 утра 30 сентября официально начинается так называемое периодическое протапливание, сообщили в Смольном.

Что это значит? Отопление не включают на полную мощность в ту же секунду. Сначала специалисты запускают систему, проверяют трубы и постепенно поднимают давление.

Первыми потеплеют социальные объекты. Тепло подают в:

  • детские сады и школы;
  • больницы и поликлиники.

Следом за ними управляющие компании начнут подключать и обычные жилые дома. К этой зиме город готовился еще с марта: чиновники отчитались, что заранее проверили все трубы и починили проблемные участки.

Когда отопление включат «на полную»?

Периодическое протапливание — это только разгон. Чтобы отопительный сезон начался полноценно, должна наступить соответствующая погода.

Главное правило простое: средняя температура на улице должна быть +8 °C или ниже, и такая погода должна продержаться ровно 5 дней подряд. После этого власти издадут новый указ, и котельные заработают на полную мощность.

Как дела в Ленинградской области?

В каждом поселении и районе решение принимают местные власти. В некоторых местах отопление уже дали, рассказал губернатор Александр Дрозденко. В списке везунчиков:

  • Сосновый Бор;
  • части Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского и Тосненского районов.

Днем в области еще может быть относительно тепло — до +12 °C. Но ночи уже холодные, температура опускается до +5 °C. Поэтому областные власти посоветовали всем районам не ждать заморозков и быстро включать котельные.

Схема та же: сначала школы и больницы, потом жилой сектор.

Полезно знать: что делать, если батареи холодные?

  1. Не паникуйте в первые дни. На заполнение всей системы водой и запуск дома обычно уходит от нескольких дней до недели.
  2. Проверьте пробки (воздух в трубах). Часто бывает, что у соседей сверху батареи горячие, а у вас холодные. В таком случае нужно «спустить воздух» из системы.
  3. Запомните норму. По закону температура в жилой комнате не должна быть ниже +18 °C (в угловой комнате — не ниже +20 °C).

Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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