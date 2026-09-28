4200 тонн металла, 12-метровая стена и 7 сантиметров прочного асфальта: Беглов рассказал, как собирают новый Цимбалинский путепровод

На юге Петербурга кипит стройка.

Старый Цимбалинский путепровод обновляют практически с нуля. Готовность объекта уже солидная — около 70%.

В Смольном рассказали, что там происходит прямо сейчас и почему этот мост так ждут водители.

Зачем вообще менять старый мост?

Старый Цимбалинский путепровод — настоящий ветеран. Его построили еще в 1908 году. В народе его ласково называли «Горбатым мостом».

Со временем он стал главным головным больным для местной логистики. Мост был очень узким — всего по одной полосе в каждую сторону.

Автомобилисты ежедневно простаивали там в бесконечных пробках. В последние годы мост разрушался, и по нему даже запрещали проезд тяжелому транспорту.

Новая развязка станет четырехавтомобильной. Пропускная способность вырастет в разы.

Что уже сделано

Строители завершили самый сложный и зрелищный этап. Они протянули огромные металлические пролеты прямо над действующими железнодорожными путями. На это ушло более 4 200 тонн металла.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что готов съезд на улицу Цимбалина. Для него возвели 12-метровую стену и засыпали 25 тысяч кубометров песка.

Сверху уже уложили прочный 7-сантиметровый слой специального асфальта, который не боящийся тяжелых машин.

Съезд на улицу Белы Куна готов на 60%. Подпорную стену и песчаную насыпь здесь закончат до конца этого года.

Когда по мосту поедут первые машины

Работы расписаны на пару лет вперед:

До конца 2026 года строители возведут последнюю, восьмую опора моста. В 2026 году на всем путепроводе и съездах уложат два слоя новенького асфальта. В 2027 году по путепроводу планируют официально открыть движение.

Почему этот мост так важен для города

Новый путепровод напрямую соединит Невский и Фрунзенский районы. Машинам больше не придется делать крюк. Это разгрузит соседний Невский путепровод, где сейчас тоже вечные заторы.

Кроме того, мост строят «на вырост». Его сделали выше и шире, чтобы прямо под ним смогли проходить составы будущей Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Санкт-Петербург — Москва».

Ранее «Городовой» рассказывал, что под Кингисеппом открыли движение по обновленному мосту через Лугу.