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Больше не переплачиваю за электричество: прибор, который нужно выключить из розетки прямо сейчас

Опубликовано: 28 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Больше не переплачиваю за электричество: прибор, который нужно выключить из розетки прямо сейчас
фото Global Look Press
Куда утекают киловатты

Счета за свет порой ставят в тупик: вроде бы крупная техника работает не каждый день, а цифры в квитанции всё равно растут.

Виноваты так называемые «вампирские» нагрузки — приборы, которые продолжают тянуть электричество, даже будучи выключенными кнопкой.

В сумме такие «тихие» потребители могут формировать до трети ежемесячной суммы — и это вполне реальные потери, которые можно сократить.

Кто незаметно съедает электричество

Больше всего энергии в режиме ожидания тратят устройства с дисплеями, встроенными блоками питания и связью с сетью. Вот основные «пожиратели» киловатт в обычной квартире:

  • Микроволновка и кухонная техника — встроенные часы и дисплей тянут ток постоянно.
  • ТВ‑приставки, игровые консоли и ресиверы — в дежурном режиме держат связь с серверами обновлений.
  • Зарядные устройства, оставленные в розетке, — даже без подключённого гаджета они продолжают расходовать энергию и греться.
  • Компьютерная периферия — мониторы, колонки, принтеры и сканеры тратят электричество круглосуточно, пока подключены к сети.

Как обесточить технику без риска

Отключать всё подряд тоже не стоит: неправильный подход может навредить электронике. Действовать лучше системно и аккуратно:

  • Используйте сетевые фильтры с механической кнопкой — это удобно и позволяет обесточить группу приборов одним нажатием.
  • Перед отключением компьютера завершите работу ОС штатно, чтобы не повредить файлы.
  • Не выдергивайте из сети умные телевизоры без необходимости: после выключения они могут запускать калибровку матрицы.
  • Роутер можно выключать на ночь, если к Wi‑Fi не привязаны системы безопасности или умный дом.

Вывод

«Вампирские» нагрузки реально влияют на размер коммунальных платежей, но с ними можно и нужно бороться. Простые привычки — отключать неиспользуемую технику и пользоваться сетевыми фильтрами — помогают заметно экономить уже в первый месяц. Главное — делать это грамотно, чтобы не навредить технике.

Ранее мы сообщали, как не переплачивать за воду и свет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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