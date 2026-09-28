Куда едут россияне: почему Петербург стал главным местом для отдыха на выходные

Петербург в лидерах по предпочтениям у россиян при быстрых поездках.

Нынешний год переписал привычки российских туристов. Мы стали чаще ездить по работе за границу и полюбили так называемые «поездки выходного дня». Спрыгнул с поезда, пару дней погулял — и назад к делам.

И здесь абсолютно безусловным лидером стал Санкт-Петербург.

Петербург — король коротких поездок

Осенью Северная столица просто бьет рекорды. Почти четверть всех бронирований по стране на октябрь приходится именно на Петербург, сообщает "ДП" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Вот как выглядит стандартная поездка:

Сколько живут: в среднем 2,8 дня.

в среднем 2,8 дня. Цена вопроса: около 11,1 тысячи рублей за ночь в отеле.

Главная фишка — доступность. Жители той же Москвы сели на «Сапсан» — и через четыре часа они уже уплетают пышки на Конюшенной.

Понятие «несезон» больше не работает

Раньше с уходом летнего тепла туризм в Петербурге замирал. Сейчас всё иначе. Понятие «высокого сезона» размылось. Люди едут в город круглый год, чтобы просто изменить обстановку.

В октябре отели города загружены примерно наполовину. Это отличный результат. Главный наплыв гостей ждут в середине месяца и во время школьных каникул.

Лайфхак: когда ехать, чтобы сэкономить

Если вы хотите увидеть Петербург без толп и не переплачивать, планируйте поездку на ноябрь или начало декабря.

В это время поток туристов снижается. Чтобы не стоять с пустыми номерами, отели начинают сильно сбивать цены. Это лучший момент для бюджетного отдыха: музеи свободны, а жилье обходится в разы дешевле.

За чем ещё едут в Питер осенью?

Осенний Петербург — это отдельный вид искусства. В это время город привлекает своей атмосферой:

Театры. Осенью в разгаре новый сезон, достать билеты проще, чем зимой.

Осенью в разгаре новый сезон, достать билеты проще, чем зимой. Уют. Дождливая погода — отличный повод изучить атмосферные кофейни и книжные лавки.

Дождливая погода — отличный повод изучить атмосферные кофейни и книжные лавки. Музеи. В Эрмитаж и Русский музей больше не нужно стоять в бесконечных летних очередях.

А куда еще едут россияне?

Петербург удерживает лидерство внутри страны, но и другие направления не отстают:

Командировки: бизнес массово развернулся на Восток. Число рабочих поездок в Китай выросло почти в три раза. Турция отошла на второе место, а замыкает тройку Узбекистан, пишут "Ведомости".

Отдых на 2–3 дня: помимо Петербурга, на выходные часто едут в Нижний Новгород, Казань и Москву. Из зарубежных стран для быстрых поездок выбирают Армению и Грузию.

За здоровьем: стремительно растет спрос на велнес-туризм. Все больше людей едут подлечить нервы и тело в Кисловодск и Минеральные Воды.

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