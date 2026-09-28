Свежие томаты будут словно с грядки до Нового года: вот как правильно их хранить

Как сохранить помидоры

Каждый дачник мечтает продлить жизнь урожаю, но с томатами это не так просто — они быстро портятся и теряют вкус. Однако есть проверенный способ сохранить помидоры свежими до зимних праздников, причём без холодильника. Понадобятся только чеснок, лук и немного терпения.

Отбор плодов

Для длительного хранения подходят не любые помидоры. Лучше всего брать зелёные или чуть бурые, плотные, без вмятин и трещин. Спелые и мягкие лучше употребить сразу — до Нового года они не дотянут.

Хитрый трюк с чесноком и луком

Суть метода проста: помидоры и головки чеснока и лука укладывают вместе в пропорции один к одному. Лук и чеснок выделяют фитонциды — природные обеззараживающие вещества, которые замедляют порчу. Вот как это сделать:

Отберите самые крепкие незрелые плоды без повреждений.

Сложите томаты в корзину или ящик, чередуя с головками лука и чеснока.

Храните в прохладном тёмном месте при температуре 10–15 градусов.

Вывод

Этот способ не требует сложных приспособлений и работает даже в обычной квартире. Помидоры дозревают постепенно, а фитонциды чеснока и лука защищают их от гниения. Результат — свежие томаты на праздничном столе прямо с дачного урожая.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия впервые попробовала этот метод прошлой осенью, сложив бурые помидоры в корзину с луком. К середине декабря несколько плодов оставались плотными и ароматными. С тех пор она рекомендует этот трюк всем знакомым дачникам без исключения.

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