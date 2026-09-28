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Новостройки Северной столицы: как Калининский и Красногвардейский районы Петербурга стали чемпионами по подорожанию жилья

Опубликовано: 28 сентября 2026 11:28
 Проверено редакцией
Новостройки Северной столицы: как Калининский и Красногвардейский районы Петербурга стали чемпионами по подорожанию жилья
Новостройки Северной столицы: как Калининский и Красногвардейский районы Петербурга стали чемпионами по подорожанию жилья
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Цены на жилье в Санкт-Петербурге снова удивляют.

За год строящиеся квартиры в Петербурге подорожали в среднем на 14%. Теперь один «квадрат» обходится покупателям примерно в 338,5 тысяч рублей, пишет bn.ru.

Но это лишь «средняя температура по больнице». В реальности ценники в разных частях города растут совершенно по-разному.

Где ценники выросли сильнее всего?

Абсолютными лидерами по подорожанию стали Калининский и Красногвардейский районы. За год квадратный метр там взлетел в цене сразу на 41%. Это почти в три раза быстрее, чем в среднем по Петербургу.

За ними с заметным отрывом идут еще три района:

  • Красносельский (+22–23%)
  • Центральный (+22–23%)
  • Адмиралтейский (+22–23%)

Где цены растут скромнее?

В популярных и традиционно любимых горожанами районах подорожание оказалось гораздо мягче:

  • Невский район — +12%
  • Московский район — +11%
  • Приморский район — +11%
  • Пушкинский район — всего +5%

В Пушкинском и Приморском районах строят очень много. Из-за высокой конкуренции девелоперы не могут сильно задирать цены, иначе покупатели просто уйдут к соседям.

Выбор есть, но строек становится меньше

На рынке сложился парадокс. С одной стороны, выбор квартир в продажах за год вырос на 33%. С другой — реальные объемы строительства и сдачи домов падают, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

С января по июль в Петербурге ввели в эксплуатацию почти вдвое меньше жилья, чем за тот же период прошлым летом.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подготовить дачу к зиме и не пожалеть об этом весной.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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