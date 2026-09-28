Новостройки Северной столицы: как Калининский и Красногвардейский районы Петербурга стали чемпионами по подорожанию жилья

За год строящиеся квартиры в Петербурге подорожали в среднем на 14%. Теперь один «квадрат» обходится покупателям примерно в 338,5 тысяч рублей, пишет bn.ru.
Но это лишь «средняя температура по больнице». В реальности ценники в разных частях города растут совершенно по-разному.
Где ценники выросли сильнее всего?
Абсолютными лидерами по подорожанию стали Калининский и Красногвардейский районы. За год квадратный метр там взлетел в цене сразу на 41%. Это почти в три раза быстрее, чем в среднем по Петербургу.
За ними с заметным отрывом идут еще три района:
- Красносельский (+22–23%)
- Центральный (+22–23%)
- Адмиралтейский (+22–23%)
Где цены растут скромнее?
В популярных и традиционно любимых горожанами районах подорожание оказалось гораздо мягче:
- Невский район — +12%
- Московский район — +11%
- Приморский район — +11%
- Пушкинский район — всего +5%
В Пушкинском и Приморском районах строят очень много. Из-за высокой конкуренции девелоперы не могут сильно задирать цены, иначе покупатели просто уйдут к соседям.
Выбор есть, но строек становится меньше
На рынке сложился парадокс. С одной стороны, выбор квартир в продажах за год вырос на 33%. С другой — реальные объемы строительства и сдачи домов падают, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".
С января по июль в Петербурге ввели в эксплуатацию почти вдвое меньше жилья, чем за тот же период прошлым летом.
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