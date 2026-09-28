«Зенит» покоряет Китай: победа по пенальти и большой союз с «Шанхай Шэньхуа»

Петербуржцы сыграли с местным клубом «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Матч получился напряжённым, а развязка заставила болельщиков понервничать.
Как прошёл матч
За основные 90 минут зрители голов так и не увидели — 0:0. Вся интрига перенеслась в серию пенальти.
Здесь сильнее оказались сине-бело-голубые — 4:3. Свои удары уверенно реализовали Джон Джон, Кирилл Обонин, Никита Вершинин и Фелипе Аугусто. Единственный промах у петербуржцев допустил защитник Нино, но это не помешало «Зениту» забрать победу.
Не просто игра, а дружба навек
Матч стал только предлогом для более важного события. «Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» официально подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте команды сине-бело-голубых.
Что это значит на простом языке? Клубы будут дружить и помогать друг другу:
- проводить регулярные товарищеские матчи;
- устраивать стажировки для молодых футболистов и тренеров;
- делиться секретами спортивной медицины и маркетинга;
- организовывать совместные юношеские турниры.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отметила, что клуб хочет представлять Россию на мировой арене, делиться опытом и учиться новому у партнеров.
Русский след
Интересный деталь: для китайского клуба российские футбольные традиции далеко не чужие. «Шанхай Шэньхуа» возглавлял известный российский тренер Леонид Слуцкий.
Поездка в Азию явно удалась: петербуржцы и победный настрой удержали, и заложили мощный фундамент для работы на международном рынке. Впереди матч с Краснодаром.
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