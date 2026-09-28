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«Зенит» покоряет Китай: победа по пенальти и большой союз с «Шанхай Шэньхуа»

Опубликовано: 28 сентября 2026 10:07
 Проверено редакцией
«Зенит» покоряет Китай: победа по пенальти и большой союз с «Шанхай Шэньхуа»
«Зенит» покоряет Китай: победа по пенальти и большой союз с «Шанхай Шэньхуа»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербургский «Зенит» съездил в Китай и привёз оттуда не только победу, но и важный контракт.

Петербуржцы сыграли с местным клубом «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Матч получился напряжённым, а развязка заставила болельщиков понервничать.

Как прошёл матч

За основные 90 минут зрители голов так и не увидели — 0:0. Вся интрига перенеслась в серию пенальти.

Здесь сильнее оказались сине-бело-голубые — 4:3. Свои удары уверенно реализовали Джон Джон, Кирилл Обонин, Никита Вершинин и Фелипе Аугусто. Единственный промах у петербуржцев допустил защитник Нино, но это не помешало «Зениту» забрать победу.

Не просто игра, а дружба навек

Матч стал только предлогом для более важного события. «Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» официально подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте команды сине-бело-голубых.

Что это значит на простом языке? Клубы будут дружить и помогать друг другу:

  • проводить регулярные товарищеские матчи;
  • устраивать стажировки для молодых футболистов и тренеров;
  • делиться секретами спортивной медицины и маркетинга;
  • организовывать совместные юношеские турниры.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отметила, что клуб хочет представлять Россию на мировой арене, делиться опытом и учиться новому у партнеров.

Русский след

Интересный деталь: для китайского клуба российские футбольные традиции далеко не чужие. «Шанхай Шэньхуа» возглавлял известный российский тренер Леонид Слуцкий.

Поездка в Азию явно удалась: петербуржцы и победный настрой удержали, и заложили мощный фундамент для работы на международном рынке. Впереди матч с Краснодаром.

Ранее «Городовой» рассказывал, нужен ли Петербургу второй «Зенит».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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