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Зима близко: синоптики рассказали, когда ждать первый снег в регионах России

Опубликовано: 28 сентября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зима близко: синоптики рассказали, когда ждать первый снег в регионах России
фото Global Look Press
В каких городах снег выпадет раньше всех

Осень потихоньку сдаёт позиции, и многих уже волнует вопрос: когда же выпадет первый снег? Прогноз показывает, что сроки сильно разнятся по регионам: север и Сибирь встретят снежные осадки раньше, а центральные районы — чуть позже.

При этом не стоит принимать первый снегопад за начало зимы: чаще всего он бывает мокрым, недолгим и быстро исчезает.

Где и когда ждать снега

В разных городах синоптики называют свои даты:

  • Тюмень — снег с дождём возможен уже 11 октября;
  • Екатеринбург — первый снег прогнозируют не раньше середины октября;
  • Новосибирск и север Сибири — начало или середина октября;
  • Москва — ориентировочно начало или середина октября.

Что важно учитывать

Первый снег — это ещё не зима. Осадки нередко идут вперемешку с дождём, быстро тают и не образуют устойчивого покрова. Поэтому делать выводы о сезоне по одному дню рано.

Вывод

Сроки первого снега зависят от региона, и в большинстве городов он будет кратковременным. Не стоит воспринимать его как сигнал к полной смене гардероба или закрытию дачного сезона — погода ещё успеет удивить. Лучше ориентироваться на устойчивый холод и регулярные заморозки.

Ранее мы сообщали, почему бабье лето считают особенным.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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