Зима близко: синоптики рассказали, когда ждать первый снег в регионах России

Осень потихоньку сдаёт позиции, и многих уже волнует вопрос: когда же выпадет первый снег? Прогноз показывает, что сроки сильно разнятся по регионам: север и Сибирь встретят снежные осадки раньше, а центральные районы — чуть позже.
При этом не стоит принимать первый снегопад за начало зимы: чаще всего он бывает мокрым, недолгим и быстро исчезает.
Где и когда ждать снега
В разных городах синоптики называют свои даты:
- Тюмень — снег с дождём возможен уже 11 октября;
- Екатеринбург — первый снег прогнозируют не раньше середины октября;
- Новосибирск и север Сибири — начало или середина октября;
- Москва — ориентировочно начало или середина октября.
Что важно учитывать
Первый снег — это ещё не зима. Осадки нередко идут вперемешку с дождём, быстро тают и не образуют устойчивого покрова. Поэтому делать выводы о сезоне по одному дню рано.
Вывод
Сроки первого снега зависят от региона, и в большинстве городов он будет кратковременным. Не стоит воспринимать его как сигнал к полной смене гардероба или закрытию дачного сезона — погода ещё успеет удивить. Лучше ориентироваться на устойчивый холод и регулярные заморозки.
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