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Пластиковые окна «плачут» уже в первую зиму: установщики не сказали вам одну важную вещь

Опубликовано: 28 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Пластиковые окна «плачут» уже в первую зиму: установщики не сказали вам одну важную вещь
Пластиковые окна «плачут» уже в первую зиму: установщики не сказали вам одну важную вещь
Городовой ру
Что делать, если на окнах регулярно собирается конденсат

Многие хозяева, заменив окна на пластиковые, зимой обнаруживают лужи на подоконнике, мокрую раму и холодные откосы. Можно подумать, что окна бракованные или установлены с нарушениями, но причина чаще всего в другом.

Окна сами по себе не текут. Оседающая на них влага берётся из воздуха. Мы дышим, готовим, сушим бельё, поэтому в тёплом помещении всегда есть водяной пар. Когда он касается холодной поверхности стекла, появляется конденсат.

Главная ошибка — отсутствие притока воздуха

После замены старых окон на новые квартира становится почти герметичной. Старые деревянные рамы пропускали воздух через щели, после замены окон вентиляция нарушается. Влажный воздух застаивается, и стекло начинает «плакать». Монтажники не говорят об этом, но без приточной вентиляции даже идеальный стеклопакет будет собирать воду, пишет автор канала "Реализатор идей".

Дополнительные проблемы создает широкий подоконник. Он перекрывает поток тёплого воздуха от радиатора. Стекло не обдувается, нижняя часть окна остаётся холодной — конденсат гарантирован.

Как избавиться от конденсата

Наладьте приток воздуха: регулярно проветривайте или установите приточный клапан. Вот что советуют люди, столкнувшиеся с проблемой.

«Была такая проблема в старом доме из шлакобетона, просто заузил подоконники до минимума и проблема ушла. А в другом доме из бруса, с печным отоплением, такой проблемы вообще не возникает — подоконники из дерева».

«При чём здесь пластиковые окна? Помню, на старых окнах лежали тряпочки, по ним вода стекала в бутылки, которые были привязаны к окнам. Прошло пятьдесят лет, и виноват стал пластик».

Некоторые мастера делают в подоконнике вентиляционные решётки, чтобы тёплый воздух от батареи поднимался к стеклу.

Ранее Городовой рассказал, как перевести пластиковые окна в зимний режим.

Автор:
Артем Петров
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