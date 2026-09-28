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Без ливней и резкого ветра: в Петербурге наступила сухая и теплая осень вместо привычных дождей

Опубликовано: 28 сентября 2026 08:53
 Проверено редакцией
Без ливней и резкого ветра: в Петербурге наступила сухая и теплая осень вместо привычных дождей
Без ливней и резкого ветра: в Петербурге наступила сухая и теплая осень вместо привычных дождей
фото: Городовой.ру
В город пришел мощный антициклон.

В Петербурге вопреки всем стереотипам сухо и довольно тепло. Антициклон разогнал тучи и принес приятное осеннее солнце.

Какая погода ждет нас сегодня

Дождей сегодня точно не будет. Утром еще возможна легкая облачность, но днем небо окончательно прояснится.

В городе воздух прогреется до +16…+18°. В области будет от +14° до +19°. Ветер останется слабым, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Главная особенность дня — очень высокое атмосферное давление. Стрелки барометров поднимутся до 774 мм рт. ст. Это существенно выше нормы. Метеочувствительным людям сегодня стоит больше отдыхать и не перегружать себя.

Во вторник хорошая погода сохранится. Ночью будет +6…+8°, а днем — комфортные +15…+17° без осадков.

Рекорды дня: от жары до аномального мороза

Обычно 28 сентября в Петербурге держится температура около +10°. Но история помнит самые разные сюрпризы погоды.

  • Самый жаркий день был в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до совсем летних +21,7°.
  • Самый холодный день пришелся на 1976 год. Термометры показали -3,1°. Это вообще абсолютный рекорд холода для всего сентября за всю историю наблюдений.
  • Самый сильный ливень пролился в 1928 году. За сутки выпало 20 мм осадков.
  • В прошлом году день прошел спокойно: без осадков, а температура колебалась от +7° ночью до +13° днем.

Время для прогулок

Такие сухие дни в конце сентября — настоящий подарок для жителей и гостей города. В это время в Петербурге обычно начинается сезон золотой осени.

Отсутствие дождей и порывистого ветра — идеальный поворот событий, чтобы успеть погулять по паркам Пушкина, Павловска или Петергофа, пока деревья не сбросили яркую листву.

Ранее «Городовой» рассказывал, что рабочая неделя подарит Петербургу солнце и неожиданные +18°.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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