Без ливней и резкого ветра: в Петербурге наступила сухая и теплая осень вместо привычных дождей

В Петербурге вопреки всем стереотипам сухо и довольно тепло. Антициклон разогнал тучи и принес приятное осеннее солнце.
Какая погода ждет нас сегодня
Дождей сегодня точно не будет. Утром еще возможна легкая облачность, но днем небо окончательно прояснится.
В городе воздух прогреется до +16…+18°. В области будет от +14° до +19°. Ветер останется слабым, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Главная особенность дня — очень высокое атмосферное давление. Стрелки барометров поднимутся до 774 мм рт. ст. Это существенно выше нормы. Метеочувствительным людям сегодня стоит больше отдыхать и не перегружать себя.
Во вторник хорошая погода сохранится. Ночью будет +6…+8°, а днем — комфортные +15…+17° без осадков.
Рекорды дня: от жары до аномального мороза
Обычно 28 сентября в Петербурге держится температура около +10°. Но история помнит самые разные сюрпризы погоды.
- Самый жаркий день был в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до совсем летних +21,7°.
- Самый холодный день пришелся на 1976 год. Термометры показали -3,1°. Это вообще абсолютный рекорд холода для всего сентября за всю историю наблюдений.
- Самый сильный ливень пролился в 1928 году. За сутки выпало 20 мм осадков.
- В прошлом году день прошел спокойно: без осадков, а температура колебалась от +7° ночью до +13° днем.
Время для прогулок
Такие сухие дни в конце сентября — настоящий подарок для жителей и гостей города. В это время в Петербурге обычно начинается сезон золотой осени.
Отсутствие дождей и порывистого ветра — идеальный поворот событий, чтобы успеть погулять по паркам Пушкина, Павловска или Петергофа, пока деревья не сбросили яркую листву.
Ранее «Городовой» рассказывал, что рабочая неделя подарит Петербургу солнце и неожиданные +18°.