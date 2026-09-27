Потерпите до понедельника: следующая неделя подарит Петербургу солнце и неожиданные +18°

Впереди Северную столицу ждет Бабье лето.

Конец сентября в Северной столице выдался ветреным и прохладным. Город оказался во власти уходящего циклона, поэтому погода сегодня будет капризной.

Что ждет нас сегодня

Погода за окном ожидается переменчивая. Если собираетесь на прогулку, захватите зонт. Днем осадков стало меньше, и сквозь облака даже проглянет солнце.

Термометры в Петербурге покажут от +13° до +15°. В Ленобласти будет чуть холоднее — от +11° до +16°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Свежести добавит западный ветер. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, так что легкий шарф точно не помешает.

Растущее давление и прогноз на понедельник

Атмосферное давление сегодня заметно вырастет и составит 770 миллиметров ртутного столба. Это ощутимо выше городской нормы.

Но есть и плюсы. Высокое давление выгонит тучи, и уже в понедельник нас ждет отличная погода. Дождей не будет. Ночью температура опустится до +6…+8°, зато днем воздух прогреется до комфортных +16…+18°.

Погодные рекорды 27 сентября

Обычно в этот день в Петербурге гораздо прохладнее. Среднесуточная норма составляет всего +10°. Однако история знает и более экстремальные варианты:

Самый жаркий день был зафиксирован в 1917 году. Тогда столбики термометров поднялись до июльских +21,5°.

был зафиксирован в 1917 году. Тогда столбики термометров поднялись до июльских +21,5°. Самый сильный дубак случился в 1906 году. Город подморозило до -1,8°.

случился в 1906 году. Город подморозило до -1,8°. Самый мощный ливень пролился в 1995 году, когда за сутки выпало 17 миллиметров осадков.

Почему погода в Питере меняется так быстро?

Резкие скачки температуры и частые дожди для Петербурга в конце сентября — обычное дело. Город зажат между Финским заливом и Ладожским озером.

Огромные массы воды отдают накопленное за лето тепло, а с Атлантики постоянно приходят циклоны. Из-за этого погода здесь может поменяться буквально за пару часов — от проливного дождя до яркого солнца.

Так что одевайтесь многослойно, следите за самочувствием и настраивайтесь на теплые и сухие начало недели!

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