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Диетические котлетки из картошки: сочные, нежные и со сметаной – как у шефа Ивлева

Опубликовано: 27 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Диетические котлетки из картошки: сочные, нежные и со сметаной – как у шефа Ивлева
Диетические котлетки из картошки: сочные, нежные и со сметаной – как у шефа Ивлева
Городовой ру
Рецепт нежных котлеток от шефа Ивлева

Рецепт, ставший фаворитом шеф-повара Константина Ивлева, демонстрирует, как за счет внимания к деталям и технологичности процесса даже привычные ингредиенты приобретают новое звучание.

Подготовку начните с капусты: нашинкуйте её тонкой соломкой и обжарьте на масле до выраженной золотистой корочки.

Доведите продукт до состояния интенсивной карамелизации

После добавления соли и перца капуста начнет выделять сок; как только появится характерный оттенок, влейте небольшое количество воды и продолжайте томить до готовности.

Используйте предварительно запеченный картофель

Натрите его на крупной терке, добавьте соль, зиру, кориандр и копченую паприку (по 0,5 ч. л. каждой специи), введите муку и тщательно вымешайте массу до достижения консистенции, обеспечивающей формоустойчивость.

По текстуре полученная смесь должна напоминать фарш.
Перед соединением с основой убедитесь, что из капусты полностью выпарилась лишняя влага, так как её наличие препятствует уплотнению котлет. Соедините компоненты, сформируйте изделия и обжарьте их на умеренном количестве масла до образования аппетитной румяной корочки с обеих сторон.

Рекомендация шеф-повара

В качестве альтернативы капусте можно использовать сушеные грибы. Выдержите смесь в течение 5 минут для активации крахмала и муки, что обеспечит формоустойчивость котлет при жарке.

Ранее мы рассказали, как приготовить быструю пиццу на сковороде.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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