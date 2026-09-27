Диетические котлетки из картошки: сочные, нежные и со сметаной – как у шефа Ивлева

Рецепт, ставший фаворитом шеф-повара Константина Ивлева, демонстрирует, как за счет внимания к деталям и технологичности процесса даже привычные ингредиенты приобретают новое звучание.
Подготовку начните с капусты: нашинкуйте её тонкой соломкой и обжарьте на масле до выраженной золотистой корочки.
Доведите продукт до состояния интенсивной карамелизации
После добавления соли и перца капуста начнет выделять сок; как только появится характерный оттенок, влейте небольшое количество воды и продолжайте томить до готовности.
Используйте предварительно запеченный картофель
Натрите его на крупной терке, добавьте соль, зиру, кориандр и копченую паприку (по 0,5 ч. л. каждой специи), введите муку и тщательно вымешайте массу до достижения консистенции, обеспечивающей формоустойчивость.
По текстуре полученная смесь должна напоминать фарш.
Перед соединением с основой убедитесь, что из капусты полностью выпарилась лишняя влага, так как её наличие препятствует уплотнению котлет. Соедините компоненты, сформируйте изделия и обжарьте их на умеренном количестве масла до образования аппетитной румяной корочки с обеих сторон.
Рекомендация шеф-повара
В качестве альтернативы капусте можно использовать сушеные грибы. Выдержите смесь в течение 5 минут для активации крахмала и муки, что обеспечит формоустойчивость котлет при жарке.
Ранее мы рассказали, как приготовить быструю пиццу на сковороде.