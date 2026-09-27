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Сын Евгения Плющенко впервые прошел допинг-контроль на международном турнире

Опубликовано: 27 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сын Евгения Плющенко впервые прошел допинг-контроль на международном турнире
фото Global Look Press
Как прошли стартовые турниры и что ждать дальше

Юный фигурист Александр Плющенко делает первые серьёзные шаги на международной арене — и делает их под флагом Азербайджана.

Его выступления привлекают внимание не только из‑за громкой фамилии, но и из‑за того, как складывается спортивная траектория.

Результаты и ключевые моменты

На этапе Гран‑при ISU в Батуми Александр закрепился в середине турнирной таблицы: после произвольной программы его забрали на допинг‑контроль — стандартная процедура для участников крупных стартов. Итог выступления — 10‑е место и 181,97 балла по сумме двух программ.

Ранее на юниорском этапе Гран‑при спортсмен занял 13‑ю строчку с результатом 171,65 балла. При этом произвольную программу он откатал чисто, без серьёзных ошибок — хороший знак для дальнейшего прогресса.

Вывод

Дебют Александра Плющенко за Азербайджан — это не столько про медали, сколько про старт серьёзного спортивного пути. Стабильные прокаты и отсутствие грубых ошибок сейчас важнее позиций в таблице. Впереди — работа над сложностью и стабильностью, которая со временем даст более высокие результаты.

Ранее мы сообщали, как высказались в Азербайджане о сыне Плющенко.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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