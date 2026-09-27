Покупаю кефир только для этого пирога: 5 минут — и тесто готово, можно в духовку

Простой рецепт домашней выпечки к чаю.

Когда хочется домашней выпечки, а времени в обрез, этот пирог выручает. Тесто замешивается за пять минут, а дальше духовка делает всё сама. Аромат кофе и нежный сметанный крем превращают простой корж в десерт, который не стыдно подать гостям.

Что понадобится

Для теста потребуется: 100 мл кефира, 2 ч. л. растворимого кофе, 2 яйца, 150 г сахара, ванилин на кончике ножа, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя и 150 г муки.

Для крема: 150 г жирной сметаны, 1,5 ст. л. сахара и щепотка ванилина.

Начните с кофейной основы: разведите кофе в кефире и пока отставьте. Яйца соедините с сахаром и ванилином, взбейте миксером до светлой воздушной массы. После этого влейте кофейный кефир и масло, не прекращая взбивать на минимальной скорости. Всыпьте разрыхлитель и муку, тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным.

Выложите его в форму и отправьте в духовку, разогретую до 180 C, примерно на полчаса. Когда корж будет готов, не вынимайте его сразу — дайте постоять в форме 10 минут. Затем переложите на тарелку и остудите до тёплого.

Крем готовится просто: смешайте сметану, сахар и ванилин, хорошо размешайте венчиком. Намажьте крем на тёплый пирог, разровняйте. Сверху посыпьте шоколадом или орехами и поставьте в холодильник минимум на час.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит этот пирог часто. Она советует взбивать яйца с сахаром не менее пяти минут — тогда корж получается пышным. Ещё один её приём: в крем она добавляет ложку лимонного сока, чтобы он не был приторным. А если хотите ярче кофейный вкус, замените растворимый кофе чайной ложкой молотого, растворённого в горячем кефире.

Пирог простой, но вкусный. Мягкий корж с кофейной ноткой и нежный крем — отличное дополнение к чаю.

Ранее мы расказали, как приготовить золотые пышечки к утреннему чаю.