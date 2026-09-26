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Беру тыкву, яйцо и манку — и готовы золотые пышечки к утреннему чаю

Опубликовано: 26 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Беру тыкву, яйцо и манку — и готовы золотые пышечки к утреннему чаю
Беру тыкву, яйцо и манку — и готовы золотые пышечки к утреннему чаю
Городовой ру
Осень — время тыквы, и из неё можно приготовить простые и вкусные оладушки всего из трёх продуктов. 

Осенью, когда тыквы в избытке, хочется найти простое применение. Этот рецепт — один из самых удачных: минимум ингредиентов, быстрая подготовка и результат, который удивляет. Золотистые оладушки с мягкой сладостью и лёгким пряным ароматом подходят и для завтрака, и для чаепития.

Ингредиенты и приготовление

Чтобы приготовить это осеннее блюдо, нужно взять 300 г тыквы, 1 яйцо, 3 ст.л. манной крупы, 1 ст.л. сахара, щепотка корицы, соль и масло для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Тыкву измельчите на тёрке.
  2. Соедините с яйцом, манкой, сахаром, солью и корицей.
  3. Размешайте и дайте постоять 10 минут, чтобы манка набухла.
  4. Затем прогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте по 4 минуты до золотистой корочки с каждой стороны.
  5. Готовые оладушки подавайте теплыми с мёдом или сметаной.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие оладушки часто. Она заметила: если тыква суховата, в тесто стоит добавить ложку кефира или сметаны — тогда оладушки получатся сочнее. Вместо сахара она кладёт мёд, а корицу заменяет мускатным орехом. По её словам, это придаёт тёплый пряный вкус. Евгения также советует не жарить на сильном огне: манка должна успеть пропечься, иначе внутри останется сырой комочек. Для пышности она добавляет щепотку разрыхлителя. А ещё она советует подавать оладушки с ложкой густой сметаны и ягодным соусом — это делает вкус ярче.

Три продукта, десять минут на подготовку и золотистые оладушки на столе. Простой рецепт, который стоит попробовать.

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Автор:
Евгения Сухова
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