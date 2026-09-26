От «огуречной» рыбы до микро-хищников: Ленинградский зоопарк научит замечать мелкие тайны петербургских рек

Ленинградский зоопарк зовёт на праздник рек.

Петербург — город рек и каналов. У нас их больше 90! Общая длина всех городских водоёмов — свыше 300 километров. Мы видим Неву и Фонтанку каждый день. Но хорошо ли мы знаем тех, кто в них обитает?

27 сентября в Ленинградском зоопарке пройдёт праздник «Реки Петербурга». Его приурочили ко Всемирному дню рек. Гостей ждут квесты, эксперименты с микроскопами и викторины, рассказали в зверинце.

Учимся не путать местную природу

Большинство из нас называет пушистую коричневую «сосиску» у воды камышом. А вот и нет! Это рогоз. Настоящий камыш выглядит совсем по-другому.

На празднике вам разложат всё по полочкам и научат различать остальных соседей:

Чайку и баклана. Бакланов в Петербурге становится всё больше. Их часто видят на Финском заливе, но постоянно путают с чайками.

Бакланов в Петербурге становится всё больше. Их часто видят на Финском заливе, но постоянно путают с чайками. Бобра и ондатру. Бобры — крупные строители. Они давно вернулись в город и спокойно живут, например, на реке Охте.

Бобры — крупные строители. Они давно вернулись в город и спокойно живут, например, на реке Охте. Корюшку и колюшку. Наша легендарная корюшка пахнет огурцом. А вот крошечная колюшка с шипами на спине известна тем, что спасала ленинградцев от голода в блокаду.

Микросафари и поиск рыбы

С 13:00 до 17:00 в зоопарке открыты шесть игровых площадок.

В павильоне «Экзотариум» устроят настоящее «Микросафари». Через микроскопы дадут рассмотреть мельчайших подводных хищников. Вы увидите тайную жизнь рек, которая обычно скрыта от глаз.

Там же пройдёт квест «Ловись рыбка большая и маленькая». На нём расскажут, какую рыбу реально выловить прямо в черте города.

Семейный квиз и сугубо питерские призы

В 15:00 в павильоне «Лекторий» начнется семейный квиз «300 километров речных секретов».

Это отличный шанс проверить эрудицию всей семьи. Победители уйдут с подарками. Призы подготовили самые практичные для нашего климата: дождевики, зонты и билеты в зоопарк.

Когда: 27 сентября (пятница), с 13:00.

27 сентября (пятница), с 13:00. Где: Ленинградский зоопарк.

Ленинградский зоопарк. Цена: Покупать отдельные билеты на праздник не нужно. Вы платите только за обычный вход в зоопарк.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленинградском зоопарке пройдет бесплатный ЭКОмарафон.