Сделать бумагу из макулатуры и пройти Тропу Следопыта: в Ленинградском зоопарке пройдет бесплатный ЭКОмарафон

Зоопарк зовёт школьников в «Спасательную экспедицию».

С 14 по 17 сентября Ленинградский зоопарк устраивает настоящий праздник для юных любителей природы. Здесь пройдет «ЭКОмарафон — 2026». Это не просто прогулка, а интерактивная программа, где школьники смогут узнать, как помогать нашей планете.

Учиться через игру — никакой скуки

Забудьте про скучные лекции у доски. На марафоне детей ждут настоящие приключения. Организаторы подготовили квесты, игры и интерактивные программы.

Школьники отправятся в «Спасательную экспедицию» и пройдут по Тропе Следопыта. Они научатся находить «лишние элементы» в природе, узнают секреты правильного пикника и познакомятся с редкими животными из Красной книги.

Собственная бумага и экопривычки

Самая интересная часть программы — мастер-класс по переработке. Ребятам покажут, как своими руками сделать новую бумагу из макулатуры. Это отличный способ наглядно объяснить ребенку, зачем нужно сортировать мусор и беречь деревья.

Часть большого мирового движения

Этот марафон — не случайное мероприятие. Он приурочен к всемирной акции «Мы чистим мир!». Это движение зародилось в Австралии еще в 1993 году, а сегодня его поддерживают миллионы людей по всей Земле.

Ленинградский зоопарк — один из старейших в России — уже давно стал не просто домом для зверей, а крупным просветительским центром. Здесь умеют рассказывать о сложной экологии простым и понятным языком.

Как записаться на марафон

Когда: с 14 по 17 сентября.

с 14 по 17 сентября. Для кого: для организованных школьных групп.

для организованных школьных групп. Цена: бесплатно!

Места ограничены, поэтому нужно обязательно записаться заранее. Сделать это можно по специальной ссылке: clck.ru/3Vg8AU.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк ждет гостинцы и отмечает рекорды.