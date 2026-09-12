Сделать бумагу из макулатуры и пройти Тропу Следопыта: в Ленинградском зоопарке пройдет бесплатный ЭКОмарафон

С 14 по 17 сентября Ленинградский зоопарк устраивает настоящий праздник для юных любителей природы. Здесь пройдет «ЭКОмарафон — 2026». Это не просто прогулка, а интерактивная программа, где школьники смогут узнать, как помогать нашей планете.
Учиться через игру — никакой скуки
Забудьте про скучные лекции у доски. На марафоне детей ждут настоящие приключения. Организаторы подготовили квесты, игры и интерактивные программы.
Школьники отправятся в «Спасательную экспедицию» и пройдут по Тропе Следопыта. Они научатся находить «лишние элементы» в природе, узнают секреты правильного пикника и познакомятся с редкими животными из Красной книги.
Собственная бумага и экопривычки
Самая интересная часть программы — мастер-класс по переработке. Ребятам покажут, как своими руками сделать новую бумагу из макулатуры. Это отличный способ наглядно объяснить ребенку, зачем нужно сортировать мусор и беречь деревья.
Часть большого мирового движения
Этот марафон — не случайное мероприятие. Он приурочен к всемирной акции «Мы чистим мир!». Это движение зародилось в Австралии еще в 1993 году, а сегодня его поддерживают миллионы людей по всей Земле.
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России — уже давно стал не просто домом для зверей, а крупным просветительским центром. Здесь умеют рассказывать о сложной экологии простым и понятным языком.
Как записаться на марафон
- Когда: с 14 по 17 сентября.
- Для кого: для организованных школьных групп.
- Цена: бесплатно!
Места ограничены, поэтому нужно обязательно записаться заранее. Сделать это можно по специальной ссылке: clck.ru/3Vg8AU.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк ждет гостинцы и отмечает рекорды.