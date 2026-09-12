Синоптики обновили данные: погода страны на выходных

Выходные подарят регионам России контрастную погоду: юг и Сибирь насладятся солнцем и теплом до +33°, а Урал и Северо-Запад столкнутся с дождями и похолоданием.

Последние дни недели подарят регионам России разную погоду — где-то будет по-летнему жарко, а где-то придётся достать зонт. Специалисты Центра погоды "Фобос" расказали, к чему готовиться в разных уголках страны.

Юг: солнце и тепло

Юг останется во власти антициклона — погода будет в основном солнечной. Лишь в горах местами могут возникнуть отдельные очаги кучево-дождевой облачности. Днём в Причерноморье, низовьях Волги и Дона воздух прогреется до +33, а в регионах Кавказа — до +28. Море у побережья Кавказа прогрето примерно до 27 градусов, у берегов Крыма — около 26.

Поволжье и Северо-Запад

В Среднем Поволжье с уходом циклона дожди будут локальными и кратковременными — воздух начнёт прогреваться до +22. На Северо-Западе продолжат смещаться поля фронтальной облачности с влажными атлантическими массами. Осадки останутся частым явлением, а температурный режим окажется немного теплее климатической нормы: днём на севере +12...+17, в южной части — до +15...+20.

Центральная Россия и Урал

Центральная Россия окажется лишь на краю облачного вихря: дожди будут короткими и локальными, так что солнце успеет прогреть воздух до +16...+21. А вот Урал попадёт под влияние циклона — там ожидается облачная и дождливая погода, вместе с ненастьем придёт и похолодание: днём всего +15...+20.

Сибирь и Дальний Восток

Южная Сибирь — под антициклоном: солнечно и аномально жарко, до +25...+30. Только в воскресенье к Иртышу пробьются грозовые облака, и станет прохладнее. На юге Дальнего Востока фронты дестабилизируют атмосферу: мощная облачность и локальные грозы, днём +20...+25.

Москва и Петербург

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут дожди, столбики термометров покажут +15...+18. В столице небольшие локальные ливни возможны только в воскресенье, воздух прогреется до +17...+20.

Вывод

Выходные принесут контрастную погоду: юг и Сибирь насладятся солнцем и теплом, Урал и Северо-Запад столкнутся с дождями и похолоданием. Столица и Петербург отделаются локальными ливнями и умеренным теплом.

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