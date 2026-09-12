В России дизель больше не нужен: почему легковые автомобили на солярке потеряли смысл

Еще недавно покупатели охотно доплачивали за дизельную версию авто — мотор тянул с низов, ел мало топлива и спокойно переживал большие пробеги.
Но времена изменились: экономия почти исчезла, а выбор новых машин на тяжелом топливе сузился до минимума.
Где спряталась выгода
Расход у дизеля реально ниже примерно на 15%, но и само топливо стоит на столько же дороже бензина. В итоге переплата при покупке окупается так медленно, что разница порой не возвращается вовсе, отмечает источник.
Плюс появляются дополнительные траты: дизель требователен к качеству масла, просит свежий топливный фильтр и жидкость AdBlue. По отдельности суммы кажутся мелкими, а за год набегает прилично.
На вторичке еще сложнее
С возрастом изнашиваются форсунки и насос высокого давления — ремонт обходится дорого. Если прежний владелец экономил на обслуживании, проблемы всплывут почти сразу после покупки.
- Проверяйте историю обслуживания и качество используемых расходников.
- Оценивайте состояние форсунок и ТНВД до сделки, а не после.
- Считайте реальную окупаемость с учетом текущих цен на топливо.
Вывод
Дизельные легковые автомобили в России фактически потеряли смысл: экономия растворилась, обслуживание дорожает, а новых моделей почти не осталось. Даже топливный кризис не вернул интерес россиян к машинам на тяжелом топливе.
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