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В России дизель больше не нужен: почему легковые автомобили на солярке потеряли смысл

Опубликовано: 12 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
В России дизель больше не нужен: почему легковые автомобили на солярке потеряли смысл
фото Global Look Press
Почему дизельные легковушки больше не нужны

Еще недавно покупатели охотно доплачивали за дизельную версию авто — мотор тянул с низов, ел мало топлива и спокойно переживал большие пробеги.

Но времена изменились: экономия почти исчезла, а выбор новых машин на тяжелом топливе сузился до минимума.

Где спряталась выгода

Расход у дизеля реально ниже примерно на 15%, но и само топливо стоит на столько же дороже бензина. В итоге переплата при покупке окупается так медленно, что разница порой не возвращается вовсе, отмечает источник.

Плюс появляются дополнительные траты: дизель требователен к качеству масла, просит свежий топливный фильтр и жидкость AdBlue. По отдельности суммы кажутся мелкими, а за год набегает прилично.

На вторичке еще сложнее

С возрастом изнашиваются форсунки и насос высокого давления — ремонт обходится дорого. Если прежний владелец экономил на обслуживании, проблемы всплывут почти сразу после покупки.

  • Проверяйте историю обслуживания и качество используемых расходников.
  • Оценивайте состояние форсунок и ТНВД до сделки, а не после.
  • Считайте реальную окупаемость с учетом текущих цен на топливо.

Вывод

Дизельные легковые автомобили в России фактически потеряли смысл: экономия растворилась, обслуживание дорожает, а новых моделей почти не осталось. Даже топливный кризис не вернул интерес россиян к машинам на тяжелом топливе.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие изменения на АЗС ждут водителей с октября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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