Морские ракушки, колокольный перезвон и саксофон: как в Летнем саду пройдёт праздник фонтанов

13 сентября состоится праздник «Сад фонтанов» в Летнем саду.

Осень в Петербурге — это не только дожди, но и отличные праздники. 13 сентября Летний сад Русского музея превратится в одну большую праздничную площадку. Гостей ждут музыка, танцы, экскурсии и детские приключения.

Приключение для детей: квест и творчество

Для юных гостей подготовили настоящий детектив — «Квест-прогулку по фонтанам», рассказали в пресс-службе "Русского музея".

Детям выдадут специальную карту. С ней они будут искать ответы на классные загадки:

Зачем на дне фонтанов настоящие морские ракушки?

О чём Пётр I спорил с иностранными капитанами?

Что за тайну скрывает шахматная плитка?

В конце прогулки каждый ребёнок сделает свой арт-объект. Можно раскрасить чашу фонтана, добавить брызги или нарисовать старинный декор.

Музыка на каждом шагу: от джаза до классики

Музыка в саду будет греметь весь день.

11:30 — стартуем с выступления оркестра МЧС.

— стартуем с выступления оркестра МЧС. 12:30 — начинается парад духовых оркестров. Музыканты пройдут маршем от Карпиева пруда до главной сцены.

Вы услышите самую разную музыку: от строгой классики и джаза до современных танцевальных хитов.

Попробуй себя в роли звонаря

В 14:00 на Каменной террасе у Лебяжьей канавки произойдет кое-что необычное. Там укомплектуют настоящую выездную звонницу.

Опытный звонарный мастер Владимир Кайчук проведет мастер-класс. Гости смогут послушать чистый перезвон и узнать, как устроено это древнее искусство.

Красивый финал

Вечером праздник завершится концертом «Серебряные трубы» в Парадном партере сада. На сцену выйдут квартет саксофонистов, ансамбль Olympic Brass и юные музыканты из оркестра Консерватории.

Отличный повод прогуляться по желтеющим аллеям, послушать хорошую музыку и сделать классные кадры на память!

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