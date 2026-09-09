Музыка, изменившая город: в Петербурге отмечают юбилей Дмитрия Шостаковича

Санкт-Петербург начинает праздновать 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Музыка этого композитора давно стала символом города и его характера. Именно его Седьмая симфония звучала в осажденном Ленинграде и давала людям надежду.
Личное дело и заброшенная опера
На Заневском проспекте, в новом здании ЦГАЛИ, открылась уникальная выставка. Главный экспонат — настоящее личное дело Шостаковича. Его передали из Консерватории совсем недавно, в мае.
Документы показывают весь путь гения. Кстати, в Консерваторию он поступил всего в 13 лет! Тогда директор, композитор Александр Глазунов, сразу разглядел талант и даже выбивал для юного Димы стипендию и повышенный продовольственный паек.
На выставке можно увидеть:
- Рукопись музыки к фильму «Великий гражданин». Это кино про руководителя Ленинграда Сергея Кирова.
- Письма о секретной опере. Из них исследователи узнали, что Шостакович хотел написать оперу «Катюша Маслова» по роману Льва Толстого «Воскресение». Замысел так и остался на бумаге. Об этой идее узнали только после смерти автора.
Концерты во дворцах и в метро
Праздник не ограничится музеями. 12 сентября в Шереметевском дворце стартует фестиваль «День Шостаковича». Пианист Мирослав Култышев сыграет знаменитый цикл «24 прелюдии и фуги».
Шостакович сочинил его в 1950 году невероятно быстро —всего за несколько месяцев, вдохновившись музыкой Баха на конкурсе в Лейпциге.
А 25 сентября, в сам день рождения композитора, музыка выйдет на улицы:
- В Малом зале Филармонии сыграет оркестр «Дивертисмент».
- На одной из станций Петербургского метрополитена выступит духовой квинтет «Пять углов».
Диалог с Ахматовой и виолончель
Специальную программу подготовила и Государственная академическая капелла:
- 18 сентября там исполнят Концерт №1 для виолончели с оркестром.
- 19 сентября пройдет вечер «Шостакович и Ахматова». Это музыкально-поэтический диалог двух великих современников. Их жизни были тесно связаны с Ленинградом, и оба прошли через суровую советскую цензуру.
Все эти события — только начало. Власти города уже объявили 2026-й Годом петербургской культуры, а его главными героями станут два юбиляра-земляка — Дмитрий Шостакович и академик Дмитрий Лихачёв.
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