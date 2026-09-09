«Жёлтый» уровень, затопленные улицы и промозглые +15: южный циклон несёт в Петербург опасные дожди

Сегодня у нас был последний шанс погреться на солнышке, а дальше город накроют дожди и прохлада.

Сегодня — пик тепла, но с подвохом

Сегодня термометры показывали приятные +23 градуса. Это самый тёплый день на всей неделе. Но расслабляться не стоит.

С 9 утра до 10 вечера 10 сентября в городе действует «жёлтый» уровень опасности, сообщает Смольный.

Это значит, что погода может преподнести неприятные сюрпризы. Ожидаются сильные дожди, поэтому на дорогах будет скользко и темно. Водителям и пешеходам стоит быть очень внимательными.

Четверг: резко похолодает

К Петербургу прорвётся мощный южный циклон. Обычно такие циклоны несут с собой не просто морось, а настоящие тропические ливни и порывистый ветер.

Температура резко упадёт до +16 градусов. На улице станет сыро и промозгло. Наступит та самая классическая питерская осень.

Какими будут выходные

В пятницу и субботу погода продолжит капризничать. Нас ждут унылые +15 градусов и бесконечный дождь.

Свет в конце тоннеля появится только в воскресенье:

Дожди наконец-то утихнут.

Небо прояснится.

Воздух прогреется до комфортных +15…+17 градусов.

Как пережить дождливую неделю: пару советов

Пешеходам: Обычный зонт против петербургского ветра часто бессилен. Лучше надевайте качественный дождевик и непромокаемую обувь.

Обычный зонт против петербургского ветра часто бессилен. Лучше надевайте качественный дождевик и непромокаемую обувь. Водителям: Не летайте по лужам. Во-первых, под водой не видно ям. Во-вторых, машиной на мокром асфальте управлять гораздо сложнее.

Терпеть сырость осталось недолго. Наберитесь терпения, запаситесь горячим чаем, а прогулки в парках отложите до воскресенья!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге началась метеорологическая осень.