«Жёлтый» уровень, затопленные улицы и промозглые +15: южный циклон несёт в Петербург опасные дожди

Сегодня — пик тепла, но с подвохом
Сегодня термометры показывали приятные +23 градуса. Это самый тёплый день на всей неделе. Но расслабляться не стоит.
С 9 утра до 10 вечера 10 сентября в городе действует «жёлтый» уровень опасности, сообщает Смольный.
Это значит, что погода может преподнести неприятные сюрпризы. Ожидаются сильные дожди, поэтому на дорогах будет скользко и темно. Водителям и пешеходам стоит быть очень внимательными.
Четверг: резко похолодает
К Петербургу прорвётся мощный южный циклон. Обычно такие циклоны несут с собой не просто морось, а настоящие тропические ливни и порывистый ветер.
Температура резко упадёт до +16 градусов. На улице станет сыро и промозгло. Наступит та самая классическая питерская осень.
Какими будут выходные
В пятницу и субботу погода продолжит капризничать. Нас ждут унылые +15 градусов и бесконечный дождь.
Свет в конце тоннеля появится только в воскресенье:
- Дожди наконец-то утихнут.
- Небо прояснится.
- Воздух прогреется до комфортных +15…+17 градусов.
Как пережить дождливую неделю: пару советов
- Пешеходам: Обычный зонт против петербургского ветра часто бессилен. Лучше надевайте качественный дождевик и непромокаемую обувь.
- Водителям: Не летайте по лужам. Во-первых, под водой не видно ям. Во-вторых, машиной на мокром асфальте управлять гораздо сложнее.
Терпеть сырость осталось недолго. Наберитесь терпения, запаситесь горячим чаем, а прогулки в парках отложите до воскресенья!
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге началась метеорологическая осень.